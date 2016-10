Nächster Halt Amsterdam

«Liquefy» soll eine frühe Etappe auf der Reise von Miccichè darstellen, deren Eltern noch in Geroldswil wohnen. Sie selbst hat ihre Zelte in Zürich und Mailand aufgeschlagen hat. Nächste Woche kommt mit Amsterdam eine weitere Station dazu: «Ich beginne dort ein Studium, das sich Neuen Medien, der bildenden sowie der experimentellen Kunst widmet». Es benötige exakte Planung, um die Karriere als Iokoi zu verfolgen und gleichzeitig die Schulbank zu drücken, was weniger ihre Stärke sei, so Miccichè, «aber ich lerne ständig dazu.»