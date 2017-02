Jahrzehntelang arbeitete er mit Erfolg als Taxifahrer in Dietikon: Der Autofahrer, der am Mittwoch vor dem Bezirksgericht in einem Parkplatz-Streit triumphierte. Sein Fall ist in den letzten zwei Jahren zu einer umfangreichen Akte geworden.

Das erste Stück Papier ergab sich am 21. August 2014. Damals stellte der Dietiker Autofahrer seinen Mercedes auf dem Besucherparkplatz einer Firma im Dietiker Gewerbegebiet Silbern ab. Der Mann hatte dieser Firma Wochen zuvor einen Auftrag gegeben, der sich offenbar in die Länge zog. Nun wollte er sich erkundigen, wie es mit seiner Bestellung aussieht. Als er das Geschäft wieder verliess und die Fahrzeugtür aufschliessen wollte, kam dann die Überraschung.

«Ich war leicht verwirrt»

Im Türgriff eingeklemmt war eine Rechnung über 35 Franken, als Umtriebsentschädigung für angebliches Falschparkieren während 27 Minuten.

«Ich war dadurch leicht verwirrt. Auf dem Gelände gilt zwar ein richterliches Parkverbot. Aber ich habe mein Auto rechtmässig abgestellt, ganz im Sinne der Tafel, die den Besucherparkplatz kennzeichnet», sagte der Autofahrer am Mittwoch vor Gericht, vor sich auf dem Tisch viele Papiere, mit Post-its und Notizen. Der Mann, ein juristischer Laie, war bereit, um für seine Rechte zu kämpfen, so wie er es schon im bisherigen Verlauf des Falls getan hatte.

Denn als der Autofahrer die Umtriebsentschädigung nicht bezahlte, reichte die Grundeigentümerin – die Arbeitgeberin des Abwarts, der die Rechnung ausstellte – eine Anzeige beim Dietiker Stadtrichteramt ein, das dann am 11. November 2014 einen Strafbefehl erliess.

Aus 35 Franken werden 140 Franken

Nun sollte der Autofahrer 50 Franken Busse und 90 Franken Gebühren bezahlen, wegen Missachtung eines gerichtlichen Verbots. Statt zu zahlen, reichte der Autofahrer eine Einsprache ein.