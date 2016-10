Auch für den Vorschlag von Kunz, für die Erarbeitung eines neuen Angebots mit Privaten zusammenzuspannen, hat der Stadtrat wenig übrig: «In der Volksschule ist es nicht üblich, in der vorgeschlagenen Form mit privaten Anbietern zusammenzuarbeiten.»

Allerdings könnten Dietiker Klassen oder Lehrpersonen schon heute an sogenannten Informatiktagen teilnehmen, die von privaten Firmen und Institutionen angeboten werden. Auch dadurch würden Jugendliche einen «zusätzlichen, vertieften und praxisnahen Einblick in die Welt der Informatik» erhalten. Solche Angebote in den Unterricht einzubauen, liege aber in den Kompetenzen der einzelnen Schuleinheiten.