An der Merkurstrasse auf Höhe des Bezirksgebäude in Dietikon steht ein Feuerwehrmann. Er leitet den Verkehr um. In rund 50 Metern Entfernung ist ein Polizei- und Sanitätwagen sichtbar. Dahinter steht bereits der Roboter für Bombenentschärfung der Zürcher Kantonspolizei bereit. Auf Anfrage teilen die Einsatzkräfte vor Ort einen verdächtigen Gegenstand mit. Mehr ist vorerst nicht zu erfahren.

Es ist kurz vor 15 Uhr an diesem Freitag Nachmittag. Etwa ein Dutzend Schaulustige bleiben stehen, betrachten die skurrilen Szenen, die sich am Freitag Nachmittag kurz vor 15 Uhr in Dietikon abspielen. Einige Filmen, andere machen Fotos. Ein Passant erzählt, er sei beim Verlassen der Sunnah-Moschee von der Polizei weggeschickt worden. Dort soll der verdächtige Gegenstand gemäss Aussage also liegen.

Der Roboter setzt sich in Bewegung und rollt bis ans Ende der Merkurstrasse. Dann biegt er rechts ab und verschwindet aus dem Sichtfeld. Die Polizei hat die Umgebung grossräumig abgesperrt.

Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, habe kurz vor 13 Uhr ein Passant einen verdächtigen Gegenstand beim Eingang der Sunnah-Moschee gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Sanität seien sofort ausgerückt, teilt eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit.

Dann: Ein lauter Knall. Der Roboter hat den verdächtigen Gegenstand gesprengt. Auf Anfrage bei der Kantonspolizei heisst es: "Wir haben den Gegenstand untersucht und mit geeigneten Mitteln entschärft. Er hat sich als harmlos herausgestellt." Der Knall stehe im Zusammenhang mit der Entschärfung. Über den Gegenstand gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft.