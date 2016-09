Erstaunlich ist, dass es dort noch einmal zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung kommen wird: Das Verfahren kann in solchen Fällen nämlich auch schriftlich geführt und einzig die Urteilsverkündung öffentlich abgehalten werden. Warum also nochmals eine Verhandlung samt Stellungnahmen von Kläger und Verteidigung in einem Fall, in dem bereits alles gesagt zu sein scheint? Das Obergericht erklärt auf Anfrage, dass eine der Prozessparteien mit dem schriftlichen Verhandlungsweg nicht einverstanden gewesen sei.

«Wehre mich lieber mündlich»

Valentin Landmann, der für seine wortgewaltigen – und wortreichen – Plädoyers bekannte Verteidiger des einen Angeklagten, sagt, er habe keine erneute mündliche Verhandlung verlangt. Wie weitere Recherchen zeigen, kam das Begehren von unerwarteter Seite: nämlich von Kläger Markus H.. Unerwartet deshalb, weil dieser seinen Rechtsbeistand im Vorfeld des letzten Prozesses abgesetzt hatte und in der Folge alleine vor Gericht auftrat.

Auf die Frage nach seinen Beweggründen sagt er: «Schriftliche Stellungnahmen und Hinweise meinerseits wurden in diesem Verfahren jeweils kaum berücksichtigt. Ich wehre mich lieber mündlich.»

Markus H. hält an Version fest: Ich wurde verprügelt

Markus H. besteht weiterhin auf seiner Version des Vorfalls vom Juni 2011 und einer Schmerzensgeldforderung in Millionenhöhe. Gemäss Anklageschrift des letzten Prozesses waren die beiden Schlieremer Stadtpolizisten wegen eines Streits des Randständigen mit seinen Gartennachbarn zum Schrebergarten an der Schlieremer Ifangstrasse angerückt. Dort sollen sie den angetrunkenen Kläger in seiner Laube eingesperrt und zehn Minuten lang abwechselnd verprügelt und genötigt haben.

Um den heute 49-Jährigen dazu zu bringen, ein angebliches Marihuana-Versteck zu verraten, hätten sie erneut Gewalt angewendet, hiess es in der Anklageschrift weiter. Dann hätten die Beamten den Randständigen verjagt und mit dem Patrouillenfahrzeug verfolgt. Schliesslich seien sie zum Schrebergarten zurückgekehrt und hätten ihn ohne das Wissen des Pächters durchsucht. Der IV-Rentner suchte vier Tage nach dem Vorfall einen Arzt auf, drei Monate später erstattete er Strafanzeige.

Anders sehen dies die beiden Beschuldigten, die stets ihre Unschuld beteuerten. Gemäss ihren Aussagen hatten sie den betrunkenen, nach Marihuana riechenden Randständigen nur an den Armen gepackt, weil er sich bei der Routinekontrolle gegen die Aufnahme seiner Personalien mit Schimpftiraden und einer Spuckattacke gewehrt habe.

Nach der Rüge des Bundesgerichts und der Zurückweisung des Falls an das Obergericht gibt sich die Verteidigung des einen Ex-Stadtpolizisten siegesgewiss: «Für mich kommt nur noch ein Freispruch meines Mandanten infrage», sagt Verteidiger Landmann. Er fordert dazu eine «volle Entschädigung» für dessen Verdienstausfälle und eine Genugtuung.

Freispruch oder Machtkampf

Marc Thommen, Strafprozessrechtsprofessor an der Universität Zürich und ehemaliger Gerichtsschreiber am Bundesgericht, geht davon aus, dass am 4. Oktober wohl das letzte Kapitel dieses Falls geschrieben wird. Er erklärte nach dem Urteil des Bundesgerichts, die Chancen stünden «9:1», dass das Obergericht die beiden Angeklagten bei der Wiederbeurteilung freisprechen wird.

Daran hält er auch heute fest: «Falls die Richter zu einem Schuldspruch kämen, würde die Verteidigung den Fall garantiert erneut weiterziehen. Es käme zu einem Machtkampf der beiden Instanzen, bei dem das Bundesgericht am längeren Hebel sitzt.» Um einen Schuldspruch plausibel begründen zu können, wären neue, eindeutige Beweise nötig, so Thommen. Wenn solche auftauchen würden, wäre dies aber sehr ungewöhnlich. «Es wird ja kein Kapitalverbrechen verhandelt. Da ist der Strafverfolgungseifer der Staatsanwaltschaft irgendwann erschöpft», sagt er.