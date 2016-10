Coop Pronto eröffnet morgen Donnerstag eine Tankstelle in Geroldswil an der Limmattalstrasse 25. Es handelt sich um die dritte Coop-Tankstelle im Limmattal: Bisher war die Firma mit Tankstellen in Dietikon und Birmensdorf vertreten. Dazu kommt eine Coop-Pronto-Tankstelle an der Badenerstrasse 812 in Zürich Altstetten, unweit der Schlieremer Stadtgrenze - diese Tankstelle ist besonders bekannt, weil Coop dort Einsprache gegen die Limmattalbahn eingereicht hat. Der Grund: Für die Bahn soll ausgerechnet bei der Tankstelle eine Haltestelle gebaut werden - diese braucht viel Platz, weshalb der Coop-Tankstelle die Schliessung droht.

Altes Haus wurde für Tankstelle abgerissen

Der Shop der neuen Tankstelle in Geroldswil wird von 6 bis 23 Uhr geöffnet haben, dies jeweils die ganze Woche, von Montag bis Sonntag. Die Verkaufsfläche des Shops ist 120 Quadratmeter gross, wie eine Sprecherin der Coop Mineraloel AG am Mittwoch mitteilte. Die Tankstelle verfügt über drei Zapfsäulen, es können also maximal sechs Fahrzeuge gleichzeitig aufgetankt werden. Auf dem Grundstück befand sich zuvor ein von Bäumen umgebenes älteres Haus, das für den Tankstellenbau abgerissen wurde. Gemäss Angaben auf der Website von Coop Pronto betreibt Coop nunmehr 226 Tankstellen in der Schweiz.

Geroldswil bald mit vier Tankstellen

Mit der Tankstelle wird Coop in Geroldswil künftig gleich zweifach vertreten sein: Der Detailhändler betreibt auch einen Laden im Geroldswiler Zentrum. Tankstellen gibt es in Geroldswil schon einige: So befindet sich an der Limmattalstrasse 65 bei der Limmattal-Garage der Dittli AG schon länger eine Shell-Tankstelle mit Kiosk. In der Fahrweid, ebenfalls auf Geroldswiler Gemeindegebiet, befindet sich zudem eine Migrol-Tankstelle. Und schliesslich gibt es unterhalb des Gemeindehauses an der Huebwiesenstrasse eine Tamoil-Tankstelle.