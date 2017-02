Gäbe es nicht die Sache mit dem absoluten Mehr, wäre der neue Statthalter des Bezirks Dietikon der alte: Adrian Leimgrübler (FDP), der im Dezember 2015 nach 14 Jahren im Amt fristlos entlassen wurde, konnte gestern die meisten Stimmen für sich entscheiden. Weit hinter sich lässt er den Zweitplatzierten Simon Hofmann (FDP) aber nicht: Mit 5302 oder 36,3 Prozent der Stimmen liegt Leimgrübler nur 235 Stimmen vor dem Stadtzürcher und offiziellen Kandidaten der Bezirksparteien, der auf 5067 oder 34,7 Prozent der Stimmen kommt. Dass es zwischen Leimgrübler und Hofmann eng werden würde, war abzusehen. Die grosse Überraschung dieses ersten Wahlgangs ist das gute Abschneiden des Dritten im Bunde, Ramon Steffen (parteilos): Er konnte mit 4046 Stimmen 27,7 Prozent der Stimmen holen und sorgte so auch dafür, dass die beiden Favoriten das absolute Mehr von 7299 Stimmen bei weitem verfehlten.

Steffen entscheidet «in nächsten Tagen»

«Angesichts meiner Aussenseiterposition und beschränkten finanziellen Mitteln für den Wahlkampf bin ich ziemlich zufrieden mit dem Resultat», sagte ein entspannter Steffen gestern am Telefon. «Immerhin trennen mich nur sieben Prozent der Stimmen vom offiziellen Kandidaten.» Ob er angesichts des guten Abschneidens nun zum zweiten Wahlgang vom 21. Mai antreten will, liess er gestern noch offen: «Ich werde erst in den nächsten Tagen entscheiden, ob ich erneut antreten werde.»

Auf diesen Entscheid warten nun die anderen Kandidaten, die beide wieder antreten wollen, gespannt. Eine Einschätzung, wem Steffen die meisten Stimmen abgegraben hatte – und damit, wer von einem möglichen Verzicht Steffens im zweiten Wahlgang am meisten profitieren würde –, wagten gestern beide nicht. Klar ist für Leimgrübler nur: «Steffen konnte von einer grossen Verunsicherung des Stimmvolks profitieren.» Im intensiven Abstimmungskampf habe er eine Alternative zum im Strafverfahren verstrickten Ex-Statthalter und dem «im Limmattal völlig unbekannten Stadtzürcher» Hofmann geboten.

«Das Limmattal ist bereit für einen Neuanfang»



Dass ihm seine Ortsfremdheit zum Nachteil gegenüber dem Urlimmattaler Leimgrübler gereicht haben dürfte, räumt auch Hofmann selbst ein; auch die Vorwürfe der Befangenheit, die Steffen geäussert hatte, weil Hofmanns Vater Ueli zurzeit in Dietikon als Statthalter-Stellvertretern amtet, hätten ihm wohl geschadet. «Ganz glücklich bin ich schon nicht mit dem zweiten Platz», sagte Hofmann gestern, kurz nachdem die Resultate bekannt waren. Dennoch ist er froh, dass ihn nur ein kleiner Abstand zum Erstplatzierten trennt und er mit intakten Chancen in den zweiten Wahlgang gehen kann. «Ich entnehme diesem Resultat vor allem, dass das Limmattal bereit für einen Neuanfang ist.»

Die FDP des Bezirks Dietikon zeigte sich in einer gestrigen Mitteilung trotz Zweitplatzierung ihres Kandidaten glücklich über das Resultat. «Simon Hofmann konnte überzeugen, auch wenn er das absolute Mehr verfehlt hat.» Mit seinem «achtbaren» Resultat habe er «eine gute Ausgangslage für den zweiten Wahlgang geschaffen», in den die Bezirks-FDP mit ihrem «integeren, unbelasteten Kandidaten» und mit «grossen Elan» antreten werde.

So intensiv und emotional der Abstimmungskampf auch geführt wurde: Allzu viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lockte die Statthalterwahl, die üblicherweise in stiller Wahl entschieden wird, nicht an die Urne. Die Stimmbeteiligung im Bezirk betrug 34 Prozent.

Die Chronologie