128,3 Millionen Franken: So viel kostet der Bau der ersten Etappe der Limmattalbahn, die voraussichtlich ab Ende 2019 zwischen Bahnhof Altstetten und Schlieremer Geissweid verkehren soll. Am Freitagnachmittag gab der Zürcher Regierungsrat bekannt, dass er diesen Betrag freigegeben hat. Zusätzlich sprach die Regierung eine erste Tranche von 21 Millionen Franken, die für die Planung der zweiten Etappe verwendet werden. Diese soll Ende 2022 in Betrieb genommen werden und über Dietikon bis nach Killwangen-Spreitenbach führen. Gesamthaft zahlt der Kanton Zürich 382 Millionen Franken an diese.

Die Zürcher Stimmberechtigten sprachen sich im November 2015 mit gut 64 Prozent Ja-Anteil für Staatsbeiträge in der Höhe von insgesamt 510 Millionen Franken und 136 Millionen Franken für Strassenprojekte aus.

Zudem gab der Regierungsrat auch bekannt, dass die Volkswirtschaftsdirektion beauftragt wird, eine kantons- und direktionsübergreifende Projektaufsicht zu schaffen. „Diese wird dem Regierungsrat jährlich Bericht über den Projektfortschritt und die aufgelaufenen Kosten erstatten", heisst es im entsprechenden Regierungsratsbeschluss.