Der Schäferhund-Labrador-Mischling «Spike» soll ein neues Herrchen erhalten: Der Hund war im Januar 2014 vom Zürcher Veterinäramt beschlagnahmt worden - er sitzt seither in einem Tierheim in einer Hundebox. Das Amt habe nicht abgeklärt, ob andere, leichtere Massnahmen in Betracht kommen, kritisiert das Bundesgericht.