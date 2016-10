Erst am Schluss des Spinnenseminars geht es um die direkte Konfrontation. Wer sich in der Lage dazu fühlt, kann Spinne Sophie anfassen oder sich von ihr bekrabbeln lassen. Dominik Wolfinger hat das geschafft. Und den Moment der Begegnung erstaunlich positiv erlebt: «Es eine Art Euphorie, ich finde die Spinne gerade sehr interessant und will sie wirklich berühren.» (smo)