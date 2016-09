Der Hund ist der treueste Begleiter des Menschen. Dann soll er selbstverständlich auch mit, wenn dieser den Outdoor-Sportarten frönen will.

Das ist aber gar nicht so einfach. Mit dem Hund auf den Sessellift? Oder sogar aufs Stand-up-Paddel oder auf den Berggipfel?

Hunde-Apotheke und Verhaltens-Training

Das will geübt sein. Nicht nur der Hund muss lernen, ruhig zu sitzen oder Ruhe zu bewahren, auch der Zweibeiner muss beim Outdoor-Abenteuer so einiges beachten.

Hundetrainer Marco Iten bietet entsprechende Kurse an. Sein Motto: Sicherheit geht vor. Im Beitrag der Sendung «tierisch» (Video oben) sagt er etwa, was in eine Hunde-Apotheke gehört oder wie sich Hundehalter auf Bergbahnen verhalten sollen. (smo)