6. Beziehungsstress

Eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 hat gezeigt, dass in den zwei Wochen vor Weihnachten besonders viele Facebook-User ihren Beziehungsstatus auf «Single» ändern. Da lohnt es sich, bis zum Fest durchzuhalten: Der 24. Dezember ist der Tag mit den wenigsten Trennungen im Jahr.

7. Gesundheitsrisiko

Der ganze Weihnachtsstress geht an die Gesundheit. Laut einer Untersuchung einer deutschen Krankenkasse gibt es an den Weihnachtstagen rund ein Drittel mehr Herzinfarkte als im Jahresschnitt.

8. Fest der Hiebe

Abteilung «Seltsame Weihnachtsbräuche»: In einigen Gegenden Perus werden an Weihnachten Zweikämpfe ausgetragen. Auch Frauen und Kinder machen mit. Ziel des Takanakuy (Quechua für „sich gegenseitig hauen“) ist es, übers Jahr aufgestaute Aggressionen abzubauen, so dass man ohne Groll ins neue Jahr startet.