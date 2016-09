Freunde, zieht den Hut: Attila ist tot. Der letzte klassische Gerichtsreporter. Attila Szenogrady starb gestern an den Folgen eines Schlaganfalls, mit 51 Jahren. Nie nur Kollege, von Anfang an, durch alle Jahre Freund.

Der Zeitungsmann, den Attila am meisten bewunderte, hatte einen Namen, aber es gab ihn nicht: Walter Burns alias Otto Fishbine. Burns war der Chefredaktor in Billy Wilders Film «Frontpage» (1974). Das beste Pferd in Burns’ Stall war der Gerichtsreporter Hildy Johnson. «Hildymässig» nun ist eine Wortschöpfung von Attila. Denn «hildymässig» war er immer unterwegs, von Gericht zu Gericht, meist dreimal am Tag, immer mit Hut.

Einen Chefredaktor à la Walter Burns fand Attila freilich nie. Vielleicht blieb Szenogrady deshalb ein freier Reporter, der am Schluss für dreizehn Redaktionen schrieb, darunter für die «Nordwestschweiz». Anfang dieses Sommers sagte Attila, er bleibe noch lang beim Metier. Erfüllter noch aber wäre er wohl gewesen, hätte er da stets einen Kerl zur Seite gehabt wie Walter Burns. Erzählte Attila von seinen Fällen, hatte man das Gefühl, er richte seine Worte immer auch an jemand Dritten, der unsichtbar hinter oder über uns stand: den Hildy-Mentor Burns.

Jüngeren Kollegen diente dann er als Mentor bei Gericht, Attila, mit seiner Erfahrung, seinem stupenden Namens- und Faktengedächtnis. Absolut sattelfest war er auch in geschichtlichen Dingen. Er half immer und sofort aus mit Rat und Information, ohne kleinliche Furcht, einer zöge mal publizistisch Vorteil daraus. Was natürlich ab und zu geschah. Attila erschütterten solch banale Charakterlumpen nicht. Er setzte grundsätzlich Vertrauen in die Menschen, mit denen er zu tun hatte; da war er grossherziger und treuer als der Rest.

Man findet nur Gutes bei Attila. Man soll nichts Schlechtes sagen in einem Nachruf, heisst es. Beschönigung ist bei Attila indes gar nicht nötig. Attila war ein guter Mensch, Punkt. Einer, der über einen flüchtigen Bekannten sagte: «Ich bin ihm lebenslang dankbar; er hat mich mit A. bekannt gemacht, der mein bester Freund geworden ist.»

Natürlich wurde er gefragt, weshalb er sich dann so viel Böses, Schlechtes und Grässliches anhöre vor Gericht, Tag für Tag, über zwanzig Jahre lang? Aus Affinität zum Verbrechen? «Im Gegenteil», antwortete Attila (in der «Weltwoche»): «Ich wuchs sehr wohlbehütet auf. Erst in der Rekrutenschule sah ich, wie rau die Welt sein kann.»

Die krude Sammlung von Schandtaten und Verbrechern (schätzungsweise 12 000 Gerichtsberichte hat Attila geschrieben) alimentierte beim Reporter ein Freizeittalent, das ihm freilich angeboren war: Aus dem Stegreif kabarettreife Parodien aufzuführen. Kein Stammtisch wäre nur halb so amüsant verlaufen ohne diese Einlagen.

Nie geschah das abschätzig oder böse; selbst die Parodierten hätten sich kugeln können. Attilas Gabe beruhte auf genauer Beobachtung, sein Nachahmen menschlicher Eigenheiten auf der Freude, so viel Kurioses vorzufinden. Natürlich verulkte sich Attila auch selber. Wegen der Mühe, die vielen Leuten sein Familienname bereitete, nannte er sich bei Gelegenheit «Centogradi» oder «Synagogi». Übernamen, die er – fast schon dadaistisch – für Kolleginnen und Kollegen erfand (Ölöx), blieben oft länger haften als die Erinnerung an die Träger.

Szenogradys Vater war als Ungarflüchtling in die Schweiz gekommen; Attila wuchs in Schlieren auf und lebte in Zürich Altstetten, zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern. In den Ferien brach das Unglück über die glückliche Familie herein.