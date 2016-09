Ganz langsam kündigt sich der Herbst an. Die Erd- und Himbeeren sind in den Obstauslagen der Grossverteiler bereits von Traube, Feige und Co. in die Ecke verdrängt worden.

Dabei kommen sie immer noch frisch von den Schweizer Feldern – dank modernen Anbaumethoden noch bis in den Oktober hinein.

Erdbeeren in frischer, süsser Dessertform brachte der Sommer genug. Jetzt passen sie am besten als pikantes Chutney zu überbackenem Geisskäse. Annemarie Wildeisen zeigt im Video oben, wies geht.

Da dürfen dann auch Feigen, Nüsse oder Trauben mit auf den Teller. Oder einfach etwas Sommersalat und Baguette – das ergibt eine vollständige kleine Mahlzeit.

Zum Raclette oder zum Verschenken

Im Confi-Glas im Kühlschrank aufbewahrt hält sich das Chutney rund zwei Monate. So können Sie auch zu Raclette oder Gschwellten noch von den Sommerbeeri schlemmen.

Oder noch besser: Statt aufbewahren das Chutney verschenken.

Der Einkaufszettel zum Rezept: