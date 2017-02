In der Westschweiz liegt eine vergleichbare Wintertrockenheit sogar 45 bis 55 Jahre zurück. In der Region Zürich war es mit 60 Prozent der Norm der trockenste Winter seit 25 Jahren. Die Alpensüdseite registrierte verbreitet nur 30 bis 45 Prozent der Norm. Ähnlich trockene Winter traten hier in den letzten Jahren aber hin und wieder auf.

Zyklonenfriedhof über Europa

Gefühlt lag die Schweiz von Ende November an unter einem mächtigen Hochdruckgebiet. Es wölbte sich über die Schweiz – und lenkte die Tiefdruckgebiete in einer grossen Schleife um den Kontinent. Meteorologen sprechen – etwas martialisch – von einem Zyklonenfriedhof über Mitteleuropa. Die Schlechtwettergebiete bleiben dann zwar auf Distanz, allerdings kehrt am Himmel auch Langweile ein.

Den Höhepunkt der trögen Trockenphase erlebten die Schweizer im Dezember. Einen ganzen Monat lang fiel praktisch kein Regen oder Schnee. Es war dies der trockenste Dezember, der jemals in der Schweiz gemessen wurde. In höheren Luftschichten dominierte warme Mittelmeerluft, auf den höchsten Alpengipfeln wurden Mitte Dezember neue Rekordwerte gemessen. Auf dem 3580 Meter hohen Jungfraujoch war es mit minus 0,1 Grad an einem Dezembertag noch nie so warm seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1933. An vernünftiges Skifahren war jedenfalls lange Zeit nicht zu denken.

Zum Jahreswechsel rückte dann aus Osten grimmige Kälte heran. Die Alpennordseite erlebte den kältesten Januar seit dreissig Jahren. Tagelang herrschte Dauerfrost, Schnee fiel meist nur zu Monatsbeginn, auf der Alpensüdseite reichte es nur für wenige Zentimeter. Einzig in der Ostschweiz kam mehr Niederschlag vom Himmel. Unter dem Winterhoch produzierte die eingeflossene Arktisluft ihre Kälte in den langen Nächten selbst. Noch kälter war es nur in Osteuropa, wo arktische Eisluft über den Balkan bis nach Nordafrika strömte.

Beweise fehlen

Klimaforscher wundern sich seit einigen Jahren über solche beständigen Wetterlagen. Ob sie mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, ist allerdings unklar. In zahlreichen Studien ist bereits die Wirkung der Erderwärmung auf grossräumige Windströmungen untersucht worden, genauer: auf die Schleifen, die der Höhenwind Jetstream wirft. Bläst er – wie im Dezember und Januar – hauptsächlich im grossen Bogen um Mitteleuropa herum, bildet sich über Mitteleuropa ein Hoch – und die Luft kann bei Windstille auskühlen. Die Tiefdruckgebiete hingegen ziehen häufig mit der Höhenströmung und sind in den Jetstream eingelagert.

Das Muster der Jetstream-Schleifen wandert normalerweise um die Nordhalbkugel, kann sich aber auch verhaken. Kommen sie nicht mehr vom Fleck, kann das Wetter extrem werden. Dann bleibt es je nach Strömung entweder sehr lange trocken oder eben nass. Klare Belege, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, fehlen allerdings noch.

Der Frühling 2017 hat schon Einzug gehalten: