Situation 1: Ein Paar liegt im Bett, sie sind kurz vor dem Einschlafen. Er will Sex. Sie sagt Nein. Er versucht trotzdem, weiterzumachen.

Knigge-Expertin: Das geht nicht! Spätestens beim zweiten klaren «Ich will nicht» sollte er stoppen.

Juristin: Es ist eindeutig nicht erlaubt, dass ein Mann in dieser Situation vorsätzlich den Willen seiner Freundin missachtet.

Geschlechterforscherin: Eindeutig ein Übergriff. «Ich will nicht» ist eine klare Antwort. Bei weniger klaren Antworten kann nachgefragt werden.

Gleichstellungsbeauftragter: Diese Situation stellt als solche nicht automatisch sexuelle Belästigung dar. Falls der Partner sich aber gegen ihren Willen körperlich durchsetzt und den Sex erzwingt, reden wir von Vergewaltigung.

Situation 2: Im Büro sagt der Chef zur Praktikantin: «Diese Jeans stehen dir super!» Dabei zwinkert er.

Knigge-Expertin: Der Chef darf sagen, dass mir die Jeans super stehen. Wenn er aber dabei zwinkert und vielleicht noch auf den Po schaut, ist dies eine Grenzüberschreitung.

Juristin: Aus strafrechtlicher Sicht stellt das wohl noch keine sexuelle Belästigung dar. Verbale Belästigungen sind gemäss Art. 198 StGB nur strafbar, wenn sie in grober Weise erfolgen, etwa bei sexuellen Aufforderungen oder Äusserungen zu Geschlechtsteilen oder Sexualleben. Aber es existieren neben der strafrechtlichen Regel auch öffentlich- oder zivilrechtliche Regelungen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Diese Regelungen umfassen teilweise Verhaltensweisen, die strafrechtlich nicht relevant sind.

Geschlechterforscherin: Komplimente zur Kleidung sind in einem professionellen Umfeld immer etwas heikel, weil dadurch signalisiert wird, dass der Körper stärker im Mittelpunkt steht als die Arbeit, um die es ja eigentlich gehen soll. Hier macht das Augenzwinkern die Situation eindeutig unangebracht. Hinzu kommt das Machtgefälle zwischen Chef und Praktikantin.

Gleichstellungsbeauftragter: Die Situation stellt noch keine sexuelle Belästigung dar, allerdings wissen wir nicht, wie die Praktikantin dabei empfindet. Trifft das zu, muss der Chef sofort damit aufhören. Sexuelle Belästigung spriesst nämlich zumeist in hierarchischen Beziehungen; in diesen Situationen befinden sich die hierarchisch tiefer gestellten Personen in einer Abhängigkeitsbeziehung und sind deshalb besonders ausgeliefert bei Übergriffen.

Video des Anstosses: Donald Trumps sexistische Äusserungen: