Mehr noch: Die lang gestreckten Ellipsenbahnen dieser mysteriösen Himmelskörper weisen grob in ein und dieselbe Richtung. Das, so argumentieren Trujillo und Sheppard, könne kein Zufall sein. Die Schwerkraft eines grossen Planeten jedoch könne die kleineren Himmelskörperin ihre ungewöhnlichen Bahnen drängen.

Um diese Hypothese zu überprüfen, programmierten Brown und sein Kollege Konstantin Batygin ein detailliertes Computermodell unseres Sonnensystems mit einem zusätzlichen grossen Planeten – wobei sie die Masse dieses Planeten ebenso wie seine Umlaufbahn variierten. Und siehe da, die zusätzliche Anziehungskraft eines Planeten mit der zehnfachen Masse der Erde auf einem weit aussen liegenden Orbit vermag tatsächlich die seltsamen Bahnen von Sedna und ihren Geschwistern zu erklären.

Damit war die Jagd auf Planet Nummer neun eröffnet – aber wo am Himmel sollten die Astronomen suchen? Die Simulationen lieferten zwar einen Streifen am Himmel als wahrscheinliche Region, in der Planet neun seine Bahn ziehen müsste – aber dieser Streifen war viel zu breit, um ihn vollständig abzusuchen. Hilfe kam Anfang dieses Jahres aus einer unerwarteten Ecke: Matthew Holman und Matthew Payne vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics im US-amerikanischen Universitätsstädtchen Cambridge präsentierten die bislang detaillierteste Untersuchung von Bahnstörungen der Raumsonde Cassini, die seit 2004 den Planeten Saturn umkreist. Das Ergebnis: Zwei Streifen am Himmel, in denen sich ein Planet mit etwa der zehnfachen Masse der Erde aufhalten müsste, um mit seiner Schwerkraft die beobachteten Störungen in Cassinis Orbit zu verursachen.

Dann kombinierten die beiden Forscher ihr Ergebnis mit dem Befund von Brown und Batygin. «Beides zusammen liefert uns ein dickes Kreuz am Himmel», sagt Payne – ein Kreuz, das die wahrscheinlichste Region für Planet Neun markiert. Zwar hat die so ermittelte Himmelsregion immer noch einen Durchmesser von 40 Grad – mehr als das Zehntausendfache der Fläche des Vollmonds. Doch das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem sich über den ganzen Himmel ziehenden breiten Streifen.

Hilft Zufall weiter?

Vielleicht hilft den Astronomen jetzt der Zufall: Das Kreuz liegt in einer Region, die bereits seit 2013 intensiv mit einem vier Meter grossen Teleskop für den «Dark Energy Survey» beobachtet wird. Das Projekt sammelt zwar Daten über Galaxien und explodierende Sterne, um der geheimnisvollen Dunklen Energie auf die Spur zu kommen, die die Expansion des Kosmos beschleunigt. Doch in den Daten des «Dark Energy Survey» haben die Forscher bereits einige Kleinkörper im Sonnensystem aufgespürt – warum nicht auch Planet Neun.