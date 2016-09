Die als «Typ-VI-Sekretionssystem» bezeichnete Abschussvorrichtung der Bakterien besteht aus einem winzigen Speer in einer flexiblen Hülle. «Wenn Bakterien ihre Harpune abfeuern, zieht sich die Hülle innert weniger Sekunden zusammen und stösst so den Speer in Bakterien, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden», erklärte Marek Basler vom Biozentrum der Universität Basel gemäss einer Mitteilung der Hochschule vom Donnerstag.

Die Spitze dieser Nano-Harpunen ist mit Molekülen bestückt, die für Widersacher toxisch sind, so dass diese sterben. Ganz anders hingegen bei einem verwandten Artgenossen: Dieser verwende die Bestandteile der Harpune für den Bau eigener Giftspeere, berichten Basler und sein Team im Fachblatt «Cell».

Schiessende Cholera-Bakterien

Für ihre Untersuchung arbeiteten die Forschenden mit dem Erreger der Cholera. «Das Besondere an Vibrio cholerae ist, dass es die Harpunen ununterbrochen herstellt und sie ziellos abfeuert», sagte Studienautorin Andrea Vettiger gemäss der Mitteilung.

Die Forschenden brachten Vibrio-Bakterien, denen das Harpunensystem fehlte, mit solchen zusammen, die das ganz normale Typ-VI-Sekretionssystem besassen. Dank der Munitionslieferung ihrer normal bewaffneten Kollegen konnten die Harpunen-losen Bakterien anschliessend doch wieder eigene Giftspeere bauen.

Gemeinsam gegen den Widersacher

Die Bakterien spannen sogar mitunter zusammen, um einen Widersacher zu töten, wie Basler und sein Team feststellten. Zwei Vibrio-Bakterien, denen jeweils Teile ihres Harpunensystems fehlten, tauschten sich aus, um gemeinsam Waffen gegen einen dritten Konkurrenten zu bauen.

«Auch wenn wir das Verhalten der Bakterien nur unter Laborbedingungen beobachtet haben, sind wir davon überzeugt, dass diese Form der Kooperation auch in der Natur eine wichtige Rolle spielt und manchen Bakteriengemeinschaften dadurch einen Überlebensvorteil verschafft», sagte Basler.