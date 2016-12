9. Pfefferminzöl

Was ebenfalls schnell und effektiv hilft, ist Pfefferminzöl: Auf Nacken und Schläfen einreiben. Der Geruch sorgt für eine entspannte Muskulatur – was wiederum bewirkt, dass die Kopfhaut besser durchblutet wird.

10. Frische Luft

Ein Spaziergang am Morgen danach hilft gleich aus zwei Gründen: Einerseits kommt durch die frische Luft mehr Sauerstoff in die Lunge, andererseits wird durch die Bewegung der Kreislauf angeregt, das Blut schneller durch den Körper gepumpt und somit das Gift schneller abtransportiert.

Als zusätzlicher Tipp: Sonnenbrille anziehen hilft gegen die Lichtempfindlichkeit.

Zusatz: Konterbier

Über die Wirkung des Konterbiers, also etwas Alkoholisches um dem Kater entgegenzuwirken, scheiden sich die Geister: Einerseits könne so der Kater verschoben werden, jedoch wird die Leber so weiter belastet, man führt dem Körper weiter Gift (in Form von Ethanol und Methanol) zu und dehydiert den Körper weiter.