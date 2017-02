Samuel hat keine Kraft. Der Fünfjährige hat einen Drittel weniger Muskelmasse als andere Kinder in seinem Alter. Die Krankheit, die die Ärzte nach seiner Geburt diagnostiziert haben, heisst «Prader-Willi-Syndrom».

Eines von 15'000 Kinder kommt mit dieser Krankheit zur Welt. Dass das ausgerechnet bei ihrem Sohn der Fall ist, war für die Eltern ein Schock. «Es ist eine Welt zusammengebrochen», sagt Mutter Nicole Kohn in der Sendung «CheckUp».

Anspruchsvoller Alltag

Am 28. Februar ist der internationale Tag der seltenen Krankheiten. In der Schweiz leben eine halbe Million Menschen mit einer seltenen Krankheit, 350'000 davon sind Kinder und Jugendliche.

Für die Familien bedeutet das in vielen Fällen ein anspruchsvoller Alltag. Es fehlt an Unterstützung, an Wissen über die Krankheit, dementsprechend auch an Therapien. Es ist aber auch ein Kampf mit dem Geld –mit Kostengutsprachen und Versicherungen. Menschen mit seltenen Krankheiten fallen durch besonders viele Raster. Und gerade Kinder und ihre Familien benötigen besonders viel Unterstützung.

Samuel benötigt jede Woche Physiotherapie. Und gerade das Reiten tue ihm sehr gut, sagt seine Mutter. «Aber auch das wird nicht bezahlt.»

Bundes-Konzept bisher ohne Wirkung

Um bei solchen Problemen Abhilfe zu schaffen, hat der Bund vor zwei Jahren ein nationales Konzept ins Leben gerufen. 19 darin enthaltene Massnahmen sollen, die zur «Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit seltenen Krankheiten» beitragen.

Matthias Oetterli vom Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten ist selbst betroffener Vater. Er erachtet das Konzept des Bundes zumindest bisher als wirkungslos. «Es vergeht Zeit, die man gar nicht hat und kämpft täglich mit Problemen.» Gesehen habe er noch nichts von der Hilfe des Bundes.

«Nicht verstanden von der Umwelt»

Ende 2017 sollten die Eltern von Kindern mit seltenen Krankheiten erstmals von den beschlossenen Massnahmen profitieren können – dass dies dann noch nicht der Fall sein wird, zeichnet sich laut der Sendung «CheckUp» bereits heute ab.

Es geht aber nicht nur um Geld, Forschung oder Therapien. «Man fühlt sich öfters nicht verstanden von der Umwelt», sagt Nicole Kohn. (smo)