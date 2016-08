Kann ich meinen Hund anlügen? Nicht im moralischen Sinn natürlich, da ist der Fall klar: Zur Lüge ist jeder Mensch fähig. Aber Nicht-Hunde machen sich gerne einen Spass draus, einem Hund im freundlichsten Ton mitzuteilen, dass er - im besten Sinn und nur zum Beispiel - eigentlich «ein dummes Tier» sei. Und meist macht uns der Vierbeiner den Gefallen und wedelt freundlich.

Wir wissen jetzt, dass dies der Gutmütigkeit des Hundes zu verdanken ist. Er - der Hund - weiss schon längst, was die menschlichen Kommunikationsforscher erst mühsam herausfinden mussten, dass der nonverbale Teil der Botschaft viel mitteilsamer ist als der lexikalische. Mit Worten kann man leichter lügen als mit Gesten. Der Hund macht - um des lieben Friedens willen - gute Miene zum meist nicht so bös gemeinten Spiel.

Warum wir das wissen? 13 Hunde waren so geduldig, sich in eine fMRI-Röhre zu legen, damit wir ihr Gehirn beim Denken beobachten können. «fMRI» heisst «functional Magnetic Resonance Imaging» (funktionelle Magnetresonanztomographie) - einfach ausgedrückt ist es ein Verfahren, das darstellt, wie sich im Gehirn bei bestimmten Stimuli die Durchblutung bestimmter Areale verändert. Man schliesst daraus, dass dort etwas geschieht, dass «gearbeitet» wird. Geduldig mussten die Hunde sein, weil es erstens in der Röhre recht eng ist und weil sie zweitens sich dort drin nicht bewegen durften. Die Bilder, die in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins «Science» zu sehen sind, machen einen aufschlussreichen Eindruck. Die ungarischen Forscher waren jedenfalls mit den Hunden sehr zufrieden.

Bedeutung und Intonation

Attila Andics und seine Kollegen von der Eötvös Lorand Universität in Budapest wollten herausfinden, wie Hunde mit sprachlichen Äusserungen umgehen. Was passiert in ihren Gehirnen, wenn ihre Trainerin zu ihnen spricht? Beim Sprechen lässt sich unterscheiden zwischen dem, was wir sagen, und wie wie wir es sagen. Zwischen der Bedeutung der Worte, die wir brauchen, und der Tonlage, wie wir sie äussern. Beim Menschen, von dem wir wissen, dass er wirklich ein sprechendes Tier ist, verstehen wir diesen Prozess schon ziemlich gut. Und wir wissen auch, dass die Unterscheidung sinnvoll ist. Geht es um Bedeutung, arbeitet die linke Gehirnhälfte, geht es um das Nonverbale, wird die rechte Gehirnhälfte aktiv.

Die Hunde hätten gern mitgemacht, versichert die Ethologin Marta Gacsi. Das ist zum Teil verständlich, zum anderen Teil - wie gesagt - dem angeborenen Glauben des Hundes ans Gute im Menschen zu verdanken. Denn die Übungsanlage war ziemlich vertrackt. Hunde hören es gern, wenn man «Guter Hund» zu ihnen sagt. (Bei Menschen funktioniert das nicht mehr, weil «Guter Mensch» sich wie «Gutmensch» anhört, was bei einigen verpönt ist.) Nun kann der Mensch/die Trainerin «Guter Hund» auch sinngemäss intonieren: «Guuuter Hund». Sie kann aber auch «Guter Hund» sagen, ohne es zu meinen (im Sinn von: «Freut mich, dass ihr alle gekommen seid», wenn es unverhofft klingelt). Sie kann neutrale Wörter, welche für die Hunde keine Bedeutung haben, so sprechen, wie wenn sie «Guuuter Hund» sagen würde: «Soooziaaalfüürsoorg». Oder sie kann einfach «Sozialfürsorge» sagen.

Hunde ticken ganz richtig

Wer mitgezählt hat, es gibt vier Möglichkeiten. Die hat man den Hunden vorgeführt, ihre Hirnhemisphären arbeiten lassen und gleichzeitig noch beobachtet, wie ihr «Belohnungszentrum» im Gehirn darauf reagiert (das liegt in ähnlichen Regionen wie bei Nicht-Hunden und äussert sich auch in Dopamin-Ausschüttungen). Dabei zeigte sich Erstaunliches. Das Belohnungszentrum reagierte nur dann richtig, wenn Lob und Intonation zusammenstimmten. Also nur bei «Guuuter Hund». Hunde können - wie die sprach-begabten Nicht-Hunde auch - sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was gesagt wird, und wie es gesagt wird. Und sie wissen auch, dass es zusammenstimmen muss.

Wer jetzt meint, die Versuchsanordnung sei etwas gar wacklig gewesen, nur soviel. Die Trainerinnen-Stimme, an die die Hunde gewöhnt waren, sprach Ungarisch. Man befragte auch Nicht-Ungarisch-Muttersprachliche-Nicht-Hunde. Und sie sprachen auf neutrale Wörter aber in lobender Intonation geäussert fast noch mehr an als auf auch lexikalische einwandfreie (ungarische) Lobesworte («Gutmensch» auf Ungarisch).

Wir wissen jetzt, dass wir Hunde nicht anlügen können. Wenn wir es versuchen, verzeihen sie es uns und wedeln trotzdem. Wir wissen auch, dass die sprachlichen Fähigkeiten - Lautäusserungen mit Bedeutung zu versehen - stammesgeschichtlich schon weit vor dem Menschen beginnen. Spezifische Lautäusserungen sind keine rein menschliche Errungenschaft. Im Gehirn sind die dafür nötigen Prozesse stammesgeschichtlich in beiden Gehirnhälften bereits vorhanden. Was die Nicht-Hunde dem Rest voraus haben, ist der Umstand, dass wir Worte «erfinden» können - oder besser: Dass wir zum Lexikon beliebig neue Wörter hinzufügen können.