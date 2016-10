Das chinesische Raumschiff «Shenzhou 11» ist am Montag mit zwei Astronauten an Bord ins All gestartet. Die Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch-2F» hob vom Raumfahrtzentrum Jiuquan am Rande der Wüste Gobi in Nordwestchina ab, wie der Staatssender CCTV berichtete.