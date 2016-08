Ein kühler Windstoss ist in heissen Sommertagen wie diesen ja äusserst willkommen. Und ein solcher wird alsbald auch in den Kinosälen in der Stadt Baden für angenehme Erfrischung sorgen. Er weht dort in Form eines blauhaarigen Jungen, der gerne Drachen steigen lässt, durch das Animationsfilmfestival Fantoche. Und eigentlich muss man sagen, er weht derzeit auch durch die Schweizer und die internationale Kinoszene. Denn: Der blauhaarige Junge ist der Hauptdarsteller des genialen Animationsfilms «Ma vie de Courgette», der am 6. September Fantoche eröffnet – und dort mit gewaltigen Vorschusslorbeeren heranbraust.

Schon bei seiner Weltpremiere in Cannes erntete der feinfühlige Animationsfilm um einen Knaben, der im Waisenheim neuen Lebensmut fassen lernt, eine fünfminütige Standing Ovation. Am Animationsfilmfestival in Annecy (F) heimste «Ma vie de Courgette» dann sowohl den Publikums- als auch den Hauptpreis ein. Und vor kurzem wurde das Werk des Westschweizers Claude Barras sogar dazu auserkoren, die Schweiz 2017 im Rennen um einen der begehrten Oscars zu vertreten.

Das Fantoche-Publikum sieht «Ma vie de Courgette» vor allen anderen Schweizern und darf sich auf ein cineastisches Bijou freuen, das auch den Vergleich mit weitaus teureren Animationsfilmen aus Hollywood nicht zu scheuen braucht. Als solcher wäre zum Beispiel «Kubo and the Two Strings» zu nennen, das zweite Highlight am diesjährigen Festival. Verantwortet hat ihn das amerikanische Animationsstudio Laika, das sich mit Filmen wie «Coraline» und «The Box-Trolls» auf düstere Animationsfilme voller Herz spezialisiert hat und das für seinen neuesten Streich derzeit von Kritikern mit Lob überschüttet wird.