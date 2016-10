Dabei war Sterben einst zum Sterben schön: «Als er fühlte, dass sein Ende nahe war, rief der Kaufmann seine Söhne mit ihren Frauen und Kindern zu sich und befahl ihnen, nicht mehr von ihm wegzugehen.» So beschreibt Dostojewski den wochenlang dauernden, feierlichen Abschied des Kaufmanns Samsonow, bis schliesslich der Tod sein Werk vollendet – friedvoll, wie es sich gehört. Und genauso wie Samsonow handhabten es jahrhundertelang auch Königinnen und Könige im Märchen, die Urväter in der Bibel – und nicht zu vergessen: jede Bürgerin und Bürger eines mitteleuropäischen Landes.

Sterben als sozialer Akt

Denn früher war Sterben ein sozialer Akt. Wen wunderts. Damals waren die Sterbenden mangels Spitzenmedizin fitter, das Ritual feierlicher, das Umfeld familiärer. Hier salbte der Priester – dort beteten die Angehörigen. Und alle hingen an den Lippen des Scheidenden, der zumeist im Lehnstuhl lag – anstatt verkabelt im Spital, wo oft nurmehr Geräte anzeigen, auf welcher Seite der Wegscheide der Patient sich befindet. Und das war noch nicht alles: Hatte Gevatter Tod erst sein Werk vollbracht, verewigte man den Leichnam mittels Totenmasken und Postmortem-Fotografien. Als Trost und Erinnerung für die Hinterbliebenen – auf den Toten wartete im Jenseits ohnehin das allerschönste Paradies.

Merkwürdig still

Doch in den letzten Jahren ist es merkwürdig still geworden um den Tod. Sterben gilt seit längerem als Tabu. Klar. Nicht jede und jeder vertraut mehr darauf, dass Petrus freudig mit dem Schlüsselbund klimpert, sobald das irdische Dasein hinter einem liegt. Und wo kein Paradies wartet, wo nicht der liebe Gott persönlich sich um unser jenseitiges Wohlergehen kümmert, da wird aus dem einstigen Übergang ein knallharter Schlussstrich. Die Folge? Wir richten unser ganzes Augenmerk auf das Hier und Jetzt, das Leben wird zum Mass aller Dinge, bevor es an dessen Ende ein für alle Male heisst: Game over.

Über das Irdische hinaus

Oder etwa doch nicht? Umfragen zufolge glauben noch immer über 50 Prozent der Menschen an eine Existenz über das irdische Leben hinaus. Zwar ohne Harfenklang und himmlische Heerscharen, aber in irgendeiner Form eben doch. Nur: Vielleicht liegt ausgerechnet im Ausdruck «in irgendeiner Form» ein weiterer Grund dafür, dass das Sterben in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zum Unding erklärt wurde.

Denn wer lässt sich heute noch vorschreiben, was er gemäss einer Konvention zu tun hat? Seit im 19. Jahrhundert die Romantiker entdeckt haben, wie umwerfend individuell wir alle sind – danke schön nochmal! – polieren wir 200 Jahre später mit noch immer wachsendem Eifer an der eigenen Persönlichkeit. Selbstverwirklichung ist top – der Gleichmacher namens Tod ein totaler Flop.

Im Tode plötzlich privat

Da dummerweise bei aller Individualisierung noch keiner geschafft hat, der eigenen Endlichkeit zu entkommen, hängen wir zumindest das Massenphänomen Tod, wenn es denn uns betrifft, ungern an die grosse Glocke. So wollen viele «im engsten Familienkreis» beigesetzt werden; andere verwirklichen sich stattdessen postmortal in aussergewöhnlichen Abdankungen: bloss kein Schwarz! Friedwald statt Friedhof. Und wer will, darf hierzulande gar zum Diamanten gepresst seinen Lieben noch über das eigene Ableben hinaus lieb und – ähm – teuer sein.

Anders die oder der Scheidende bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Während er sich in das Schicksal schickte, sorgten um ihn herum Rituale und Gebete dafür, dass seine Seele nicht in die Hände böser Dämonen fiel oder – genauso schlimm – sein Körper als Untoter wiederkehrte. Also wurde der Leichnam mit dem Gesicht zur Tür aufgebahrt (als diskreter Hinweis: «hier gehts lang»), mit den Füssen voran aus dem Haus getragen und das Fenster zur ungebremsten Auffahrt der Seele geöffnet.

Rituale

Heutzutage allerdings gibt statt der einst felsenfesten Rituale die Selbstbestimmung den Ton an – und Exit den Sterbenden schon mal die Zügel in die Hand. So wird Sein oder Nichtsein zu mehr als nur einer rhetorischen Frage. Denn: Wusste der Mensch im 19. Jahrhundert genau, wie man zu sterben hat – weiss jener des 21. Jahrhunderts genau, wie er sterben will.

Der Tod als Übel

Wobei er selbstverständlich am liebsten gar nicht will. Gewiss, bereits frühere Zeitgenossen hüpften nicht eben freudvoll ins Jenseits. Doch in letzter Zeit hat Sterben den merkwürdigen Beigeschmack des Versagens angenommen. Der in Todesanzeigen häufig wiederkehrende Wortlaut «er hat den Kampf gegen seine Krankheit verloren» stempelt den Toten diskret zum Versager. Schliesslich werden in unserer Epoche der beinahe totalen Machbarkeit Herzen transplantiert sowie Geschlechter umgewandelt, und mit der nötigen Portion Willen ist jeder fit wie ein Turnschuh oder sieht mit 80 aus wie 30. Es scheint, als gelte in dieser schönen neuen Welt als selbst schuld, wer ausgerechnet dem Tod in die Arme tapst.

Und auch der Tod macht in diesem Zusammenhang keine gute Figur. War er als Freund Hein jahrhundertelang der einzige wirklich gerechte Genosse auf Erden, wird er heute zum beinahe bezwingbaren Übel gestempelt, das man mitsamt all jener, die es um sich versammelt, möglich wenig zur Kenntnis nimmt.

Porträts von Sterbenden

Es geht auch anders. Wie, zeigt eine Ausstellung in Zürich mit Porträts von Sterbenden. Sie alle sind als Bildpaar in ästhetischem Schwarz-Weiss festgehalten: einmal vor und einmal nach dem Tod – als Reminiszenz an die einstige Totenmaske. Aussagen der Dargestellten über sich und darüber, wie sie das Sterben erleben, ergänzen die Bilder zu kleinen Lebens- und Sterbenswelten. Das ist nicht voyeuristisch, sondern würdevoll. Nicht schaurig, sondern schön. Und es weckt in der Besucherin die Erinnerung daran, dass Sterben alles andere als ein Fehler im System ist. Sondern – auch heute noch – die ganz selbstverständliche Antwort auf die schöne Phase namens Leben.