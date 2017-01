Der Schweizer Kurzfilm «La femme et le TGV» von Timo von Gunten und der von der Schweiz koproduzierte Dokfilm «I Am Not Your Negro» von Raoul Peck sind für einen Oscar nominiert. «Ma vie de Courgette» von Claude Barras reichte es nur für eine Nomination in der Sparte Animationsfilm, nicht aber für den Auslandsoscar.