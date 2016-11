Sterns Prioritäten haben sich verschoben. Gleichzeitig kann er mit dem Druck besser umgehen. Er kann mit neuen Situationen besser umgehen. Es ist das Privileg der Erfahrung im fortschreitenden Alter. Stern stellt im Songschreiben eine neue Gelassenheit fest. Er weiss, was er kann, und lässt sich von seiner Intuition treiben. Die Songs hat er sich locker «erjamt». Diese neue Leichtigkeit ist auch in den Songs zu finden. Allen voran «Elektrisch», der am ehesten das Zeug zum Hit hat. «Ich liebs, wie du mi us de Bahn rüehrsch».

Zweifel einer Midlife-Crisis

Es sind neue Inhalte dazugekommen, die Stern gut anstehen. Themen, die einen 40-Jährigen beschäftigen. Abnützungserscheinungen in der Partnerschaft. «Weisch das öppis nüme stimmt … Ich heb di bis es wieder gaht» singt er in «Liebi macht mi blind» oder «Irgendwie han i di verlore, Irgendöppis isch andersch worde» in «Irgendwie» sowie «Mir wird klar, du fühlsch die nümme wohl» in «Los nöd uf mich». Es sind Themen zwischen Abschied, Verlust, Hoffnung und Zuversicht. Und da sind die grossen Zweifel und Fragen einer typischen Midlife-Crisis («Älter»). «Macht’s Sinn, was i da mache? Isches zwenig? Will i meh?»

Stern hat seinen Stil gefunden. Und doch klingt «Chumm mir singed …» etwas anders. «Elektronische Musik hat mich lange kalt gelassen», sagt er, «doch die aktuelle elektronische Musik hat sich dem klassischen Songwriting angenähert, was mir sehr gefällt. Ich hatte eine Vision von elektronischen Sounds.» So umgarnen jetzt elektronische Klänge die warmen Akkorde von Sterns akustischer Gitarre. Es sind keine Kontraste, die scheinbaren Gegensätze ergänzen sich. Massive synthetische Bassbeats wie in «Liebi macht mi blind» geben der gezupften Gitarre sogar mehr Raum. Stern hat seinen Sound aufgefrischt und aktualisiert, ohne das Handgemachte zu vernachlässigen.

Adrian Stern: Chumm mir singed die Songs wo mir liebed und tanzed mit ihne dur d’Nacht, (Sony). Erscheint morgen.

Live: heute 20 Uhr Einstein Aarau, Argovia Live Session.

Tour: 3.3. Gaswerk Seewen; 4.3. Eintracht Kirchberg; 10.3. Parterre Basel; 11.3. Wetterhorn Hasliberg; 17.3. Rocknight Magden; 18.3. Plaza Zürich; 24.3. Salzhaus Winterthur; 31.3. Mühle Hunziken; 6.4. Kofmehl Solothurn; 7.4. Nordportal Baden; 8.4. Schüür Luzern.