Der belgische Surrealist René Magritte (1898–1967) hasste angeblich Folklore und Pfadfinder und liebte Sommersprossen und langes Frauenhaar. Im Zentrum Paul Klee stösst man auf ein ebenso surreales wie haariges Gemälde des Meisters. In «Die Schändung» (1934) steht ein Frauenkopf wie ein Baum in einer Landschaft. Anstelle des Gesichts setzte Magritte einen Frauenkörper.

Dass Paul Klee (1979–1940) sich in einem seiner Akte unmittelbar auf dieses abgründig-erotische Bild bezog, überrascht. Magritte malte altmeisterlich, fast fotorealistisch, während der theosophisch angehauchte Klee mit seiner vergeistigten Kunst für das schiere Gegenteil zu stehen scheint. Mit der Ausstellung «Paul Klee und die Surrealisten» knöpft sich das Zentrum Paul Klee ein offensichtlich brachliegendes Thema vor.

Sie seien selbst überrascht gewesen, dass bisher weltweit in keiner Ausstellung die Beziehung von Klee zu den Surrealisten untersucht wurde, so

Nina Zimmer, Direktorin am Zentrum Paul Klee. Über 250 Exponate, darunter Werke von den wichtigsten Surrealisten wie Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Juan Miró oder Alberto Giacometti sind in die dichte Schau integriert und werden Werken Klees gegenübergestellt.

Ein blühender Hexenzahn

Als Einstieg dient eine Porträt-Galerie mit zwanzig Surrealisten und deren Zitate über Klee. Für den Dichter Philippe Soupault war Klee gar der Erfinder des Surrealismus: «Dank ihm sind wir Blinde, die sehen.» Louis Aragon meinte kryptisch: «In Weimar blüht eine Pflanze, die einem Hexenzahn gleicht.» Der Geschmack am Rätselhaften ist das augenscheinlich verbindendste Element zwischen Klee und den Surrealisten. Man muss sich vor Augen halten: Die Surrealisten waren alles andere als ein einheitliches Clübchen. Die um 1920 in Paris entstandene, von André Breton angeführte Bewegung war mehr Geisteshaltung als Stilrichtung. Es macht deshalb Sinn, dass Kurator Michael Baumgartner die Ausstellung thematisch ausgerichtet hat. Räume wie «Die Welt als Traum», «Das Geheimnis der Objekte» oder «Imaginäre Pflanzenwelten» fächern die Vielfalt des Surrealismus auf.

Ein Tisch von Giacometti

Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou konzipiert. Sechzig Leihgaben hat die Pariser Institution dem Zentrum Paul Klee zur Verfügung gestellt. Erstmals in Bern zu sehen ist etwa Alberto Giacomettis «Table» von 1933. Die Bronzeskulptur vereint voneinander losgelöste Gegenstände wie eine Frauenbüste oder eine Hand.

Am Ende des Rundgangs durch die Schau bleibt die Frage: Was ist Surrealismus? «Schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch» – so absurd beschrieb der jung verstorbene französische Dichter Lautréamont (1846–1870) einen schönen Jüngling in seinem Werk «Die Gesänge des Maldoror». Poesie, die den Surrealisten gefiel. Man Ray setzte gar die Begegnung des Schirms und der Nähmaschine in Fotografie um. Kein nettes Treffen: Brutal durchbohrt der spitze Schirm die Nähmaschine.

Zentrum Paul Klee Die Ausstellung «Paul Klee und die Surrealisten»

dauert bis zum 12. März 2017.