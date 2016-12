Gekauft wurde das Buch den Cazo-Angaben zufolge von einem anonymen Bieter. Dieser zahlte exakt 89'467 Euro für das Exemplar der Originalausgabe von 1943. Enthalten seien unter anderem Zeichnungen und Widmungen des französischen Autors, hiess es nach der Versteigerung.

"Der Kleine Prinz" wurde erstmals im April 1943 vom US-Verlag Reynal und Hitchcock in New York veröffentlicht, wo sich Saint-Exupéry damals aufhielt. Der französische Schriftsteller und Pilot eroberte mit seiner Geschichte von der Begegnung eines in der Wüste notgelandeten Piloten mit einem kleinen Jungen von einem anderen Stern die Welt.

Das Buch wurde in 270 Sprachen und Dialekte übersetzt. Weltweit wurden mehr als 145 Millionen Exemplare verkauft. Die Erzählung ist damit eines der am meisten verbreiteten nicht-religiösen Bücher.

Der 1900 in Lyon geborene Autor und Kriegspilot Saint-Exupéry hat den phänomenalen Erfolg nicht miterlebt: Er wurde im Zweiten Weltkrieg, ein Jahr nach Erscheinen des "Kleinen Prinzen", nahe der französischen Mittelmeerstadt Toulon abgeschossen.