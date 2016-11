Elf Jahre sind vergangen seit Erscheinen seines letzten, 2011 mit Tom Hanks verfilmten Romans «Extrem laut und unglaublich nah». Doch Jonathan Safran Foer (39), der mit seinem Debüt «Alles ist erleuchtet» 2002 paukenschlagartig die amerikanische Literaturszene aufgemischt hatte und fortan als eine Art literarisches Wunderkind galt, war keineswegs untätig. Der inzwischen 39-jährige Autor heiratete seine Kollegin Nicole Krauss, bekam mit ihr zwei Kinder, stieg gemeinsam mit ihr in die New Yorker Literatur-Schickeria auf, schrieb den Sachbuch-Bestseller «Tiere essen» — und grübelte, wo noch Zeit blieb, über seine literarische Zukunft nach. Zudem betrieb er einen launigen E-Mail-Verkehr mit der Schauspielerin Natalie Portman, schrieb eine HBO-Serie – und verlor zunehmend sein Privatleben aus dem Blick.

2014 liess sich das literarische Glamour-Paar Foer-Krauss scheiden, Foer tauschte die gemeinsame 6-Millionen-Brooklyn-Villa gegen ein Anwesen ganz in der Nähe – und hatte plötzlich den Stoff für sein ungeduldig erwartetes drittes Erzählwerk auf dem Tisch: Das Zerbrechen einer Ehe, beleuchtet aus eigenem Erleben bis in die feinsten Verästelungen eines gemeinsamen Scheiterns hinein. In knapp zehn Monaten stiess Foer die Geschichte von Julia und Jacob Bloch und ihren Kindern Sam, Max und Benji hervor. «Hier bin ich» zeigt die eigene Wiederauferstehung aus den Ehetrümmern an, wobei Foer – wie könnte es anders sein – mit seiner Chronik einer implodierenden Familiengemeinschaft erneut auf Bestsellerlisten-Kurs steuerte.

Herausfordernd nahsichtig

«Manchen Kritikern war das Buch zu persönlich», erinnert sich der zeitweise in New York lebende Autor Daniel Kehlmann an die Aufnahme des Romans in den USA. «Dabei ist es in keiner Weise gemein gegenüber Nicole Krauss, im Gegenteil. Es zeigt sie beeindruckend und interessant.» Julia Bloch erscheint als die stärkere unter den Ehepartnern, als sie per Zufall im eigenen Badezimmer, hinter dem Toilettenspülkasten, auf ein zweites Handy ihres Mannes stösst, über den er einen sexuell ziemlich freimütigen SMS-Verkehr mit einer Unbekannten führt – und das Geschachere um die Wahrheit beginnt. «Wie konntest du diese Sachen schreiben», fragt Julia einmal, worauf Jacob erwidert: «Welche Sachen? Das war vollkommen bedeutungslos.» So geht es über Dutzende von Seiten, und man meint, mit am Tisch zu sitzen, während die Fassaden dieser Ehe einstürzen. Doch in den langen, meisterhaft inszenierten Dialogen erweist sich Julia als eine Frau, die im aufgeflogenen Betrug ihres Mannes plötzlich die Chance zu einer grundsätzlichen Veränderung und Neuausrichtung ihres Lebens erkennt.

«Alle in meinem Buch grübeln darüber nach, wie ihr Leben ist und wie es sein könnte» erklärte der Autor kürzlich in einem Interview. «Jeder fragt sich, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben und wie fühle ich mich damit?» Diesen Fragen spürt sein fast siebenhundert Seiten umfassender Roman auf eine geradezu süchtig machende Weise nach, wobei wenig gehandelt und umso mehr geredet wird. Sogar Jacob hat ab einem gewissen Moment genug vom grossen Redemarathon: «Ich habe die Schnauze voll von all den Diskussionen!», ruft er einmal. «In dieser Familie wird zu viel diskutiert!»

Sprech- und Dialogroman

Alle, die von «Hier bin ich» einen rasant durchgeplotteten Roman erwarten, werden enttäuscht sein. Wer indes auf einen mitreissenden, witzigen, intellektuell brillanten und wunderbar hintersinnigen Sprech- und Dialogroman aus ist, der in immer neuen Schleifen das Geheimnis einer scheiternden Ehe zu erkunden versucht und darüber das des Menschseins an sich betreibt, der kommt voll auf seine Kosten. Foer bettet die rhetorischen Feuerwerke seiner Figuren in ein in Israel stattfindendes Erdbeben ein, das alle zum Umdenken zwingt. Und schafft ein Menschenerklärungsbuch, rauschhaft, wie man es lange nicht in Händen hielt.

Anders als etwa sein Kollege Jonathan Franzen, der das Wesen dysfunktionaler Familien seit seinem Welterfolg «Die Korrekturen» von 2001 wiederkehrend zum Spiegel einer nicht weniger dysfunktionalen amerikanischen Gesellschaft macht, setzt Foer in seinem Roman ganz auf das gesprochene Wort, auf die Selbsterklärung einzelner Sätze, die, im «richtigen» oder «falschen» Moment ausgesprochen, jeweils mehr über den Einzelnen verraten, als 1000 Seiten Beschreibung. So heisst es nach 500 Seiten über Jacob: «Er war ein Vater für seine Söhne, ein Sohn für seinen Vater, ein Ehemann für seine Frau, ein Freund für seine Freunde, aber wer war er für sich?» Genau darum geht es in diesem Existenz-Roman: Um die Suche des Einzelnen nach dem Sinn und der Bestimmung seines Lebens.

«Es geht darum, wo ich hin will!» sagt Foer, «und wie sich die Familie in zehn oder zwanzig Jahren entwickeln soll.» Eine Zeit lang spielt Jacob mit dem Gedanken, nach Israel zu gehen, um das verheerte Land gegen eine Koalition arabischer Staaten mit zu verteidigen, die es angreifen. Er glaubt, darin einen neuen Sinn und eine neue Aufgabe zu finden, entscheidet sich dann aber doch dagegen. «Ich komme ins Zweifeln» sagt er einmal zu einem Gleichgesinnten, den es zurück nach Israel zieht. «Du kehrst zu deiner Familie zurück, ich dagegen würde meine im Stich lassen.»

Alles sagen, verschwiegen sein

Der Schriftsteller Peter Handke hat sein schriftstellerisches Credo einmal so formuliert: «Alles von sich erzählen, und nichts verraten». Jonathan Safran Foer ist ihm mit seinem neuen Buch darin gefolgt. Das Resultat ist ein radikal autobiografisches Buch, ein intellektueller Liebesroman, der tausend Schleier lüftet – und seinen eigentlichen Gegenstand dabei doch bis zuletzt kunstvoll verhüllt. Ein Lebensbuch, todtraurig und wunderbar heiter zugleich – ein Meisterwerk.

«Ich schaute Julia an», heisst es schliesslich. «Und in diesem Moment wusste ich, dass wir es nie geschafft hätten. Aber ich wusste auch, dass sie meine beste Chance gewesen war.»

Jonathan Safran Foer «Hier bin ich». Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. 688 Seiten.