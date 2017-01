Sie stört sich am Trailer zu einer Fernsehserie namens "Urban Myths", die Gerüchte um Prominente aufs Korn nimmt. Darin geht es auch um eine lange Autofahrt, die der "King of Pop" nach den Anschlägen des 11. September 2001 mit den Schauspielern Elizabeth Taylor und Marlon Brando unternommen haben soll.

Es mache sie wütend, wie absichtlich beleidigend die Darstellung ihres Vaters und "meiner Patentante Liz" wirke, schrieb die 18-Jährige auf Twitter. In dem Trailer wirkt Michael Jackson, gespielt vom britischen Schauspieler Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love"), wirr und clownesk. Kritik hatte es bereits gegeben, als Joseph Fiennes für die Rolle des Afroamerikaners Jackson ausgewählt wurde. Dass weisse Schauspieler schwarze Menschen spielen, gilt in den USA seit Jahren als rassistischer Fauxpas.