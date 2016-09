Wollen Sie am Schluss mit dem ganzen Orchester spielen? Ist das das Ziel?

Wir wollen das Projekt nach und nach erweitern und ausbauen. Jetzt ist es noch nicht abendfüllend, weshalb ich im zweiten Teil des Abends mit meiner Band spiele. Im nächsten Jahr an der Badenfahrt ist der nächste grosse Auftritt mit mehr klassischen Musikern geplant. Ob einmal das ganze Orchester integriert wird, ist auch eine Frage des Geldes. Denn ein solch aufwendiges Projekt kostet. Aber es gibt schon jetzt einige private Sponsoren.

Haben Sie eine klassische Ausbildung?

Nein, ich liebe und höre klassische Musik, kann auch etwas Notenlesen, aber ich spiele nur nach Gehör. Es ist viel schneller. Deshalb will ich einen gewissen Freiraum behalten, was den klassischen Musikern etwas Angst macht. Aber diese Freiheit gehört zum Blues.

Ist das noch Blues?

Ja, die klassischen Musiker müssen jedenfalls den grösseren Schritt machen. Ich selbst spiele und singe eigentlich wie immer. Für mich ist es wie ein Projekt mit einer neuen Band.

Was macht denn für Sie Blues aus?

Für mich ist Blues mehr Spirit als ein Stil. Mehr als Blue Notes und afroamerikanische Rhythmik in einer 12-taktigen Form. Der Kern ist für mich, wie im Jazz, das Musizieren aus dem Moment heraus. Dabei spielen wir in einer kindlichen Verspieltheit nie zweimal das Gleiche. Es ist eine etwas wehmütige und intensive Hingabe an den Moment. Im Gegensatz zum Jazz findet das Musizieren aber in einem einfachen Rahmen statt, was die Integration von Neuem erleichtert. Ich bin zudem überzeugt, dass man verschiedenste Stile mit diesem Bluesspirit spielen kann.

«Europäische Musiker können den Blues nicht singen», sagte Philipp Fankhauser kürzlich. Stimmt das?

Das ist mir zu absolut. Wenn europäische Sänger versuchen, wie ihre schwarzen Vorbilder zu klingen, dann stimmt die Aussage. Aber wenn man sich selber bleibt und gleichzeitig die Geschichte dieser Musik respektiert, kann jeder den Blues singen. Ob schwarz, weiss oder gelb. «Blues ist ein Code, den jeder Mensch knacken kann», hat schon B. B. King gesagt. Ich selbst sehe mich als weissen Folksänger.

Kennen Sie vergleichbare Experimente der Zusammenführung von Blues und klassischer Musik?

Nur ganz Wenige. Gershwins «Rhapsody in Blue», Dmitri Schostakowitschs «Jazz Suite No. 1: III. Foxtrot» (Blues) oder «Three Pieces for Blues Band and Orchestra» von William Russo. Aber das sind Annäherungen an Jazz und Blues, vor allem mit den Mitteln und Möglichkeiten der klassischen Musik. Eine wirkliche Vereinigung der beiden Genres gab es bisher kaum.

Sie sind auch Buchautor und veröffentlichen 2017 eine Biografie über einen bedeutenden, aber vergessenen Bluesmusiker. Sie wollen den Namen aber nicht verraten. Weshalb?

Ich will die Bluesfans gwundrig machen.

Ich glaube, den Musiker zu kennen.

Ach ja? Wer ist es denn?

Tampa Red (1904–1981).

Richtig! Er ist nicht ganz unbekannt. Aber meiner Meinung nach hat er nicht das Renommee, das er haben müsste. Was er in den 30er- und 40er-Jahren in Chicago für die Entwicklung des Blues gemacht hat, wird heute weitgehend ignoriert. Es gibt bisher auch keine umfassende Biografie von ihm. In meiner Geschichte erzählt Tampa Red sein eigenes Leben, welches ein unrühmliches, trauriges Ende gefunden hat. Die Szene ist fiktiv, doch der Inhalt seiner Erzählung ist so nah an den historischen Fakten wie nur möglich.