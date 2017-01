«Zum Jubiläum wollten wir etwas Spezielles machen», sagt Lynn, «uns schwebte ein 70er-Jahre-Vintage-Touch vor». Hier ein warmer Hammond-Sound oder ein zweistimmiges Gitarren-Solo, eine Prise Deep Purple, Led Zeppelin oder Rainbow, dort mehrstimmiger Gesang à la Queen oder ein Abstecher nach Kansas, zur gleichnamigen Band. «Manchmal ist es schön, vergessene Sachen wieder einfliessen zu lassen», sagt Lynn. Doch «Silver» ist kein reines Retro-Album. Die neuen Songs verlangten auch andere Rezepte. Frauenstimmen und Sequenzer in «Beautiful». Ein Klavier-Intro für «Reason For This». Akustische Gitarren und dezente Streicher im Folk-Song «Not Fooling Anyone». Eine Guiro (Gurke) versprüht Latin-Charme in «Miss Me». In «Tequila Symphony No. 5» zitiert eine Rock-Gitarre Beethovens Fünfte. Im Walzer «Why» wird im ¾-Takt geschunkelt. «Love Is Real» ist eine pompöse Hymne mit Streichern, Streicher-Solo und marschartigen Drums.

Maeder wird immer wichtiger

In die Songs wurden Facetten aus 25 Jahren Gotthard eingestreut. «Silver» ist ein heterogenes Album. Nein, ein abwechslungsreiches, vielseitiges Album. Und wenn man die Rock-Brille der reinen Lehre ablegt, sogar ein spannendes Album. Vielleicht das spannendste Album von Gotthard überhaupt. «Wir schrieben Songs, die nicht alle nach demselben Schema ablaufen», sagt Lynn und ist überzeugt, dass die Fans auch gerne überrascht werden wollen».

Die neuen Seiten von «Silver» haben viel mit Nic Maeder zu tun. Weil er auch Klavier, Gitarre und etwas Bass spielt, bringt er sich beim Arrangieren ein. «Er hat viele Ideen, integriert sich immer besser und wird immer wichtiger», sagt Lynn. Auf «Firebirth» (2012) hat er noch in der Tonlage von Steve Lee gesungen, weil viele Songs schon geschrieben waren. Auf «Bang!» (2014) begann er sich zu entwickeln. Auf «Silver» klingt sein Gesang entspannt wie noch nie. Das hat damit zu tun, dass er vor anderthalb Jahren seine Stimmtechnik geändert hat. Er hat gelernt, mit weniger Druck und Kraftanstrengung zu singen.

Heute, sechs Jahre nach Maeders Eintritt, stellt niemand mehr den 44-jährigen Sänger infrage. Doch die Band-Hierarchie hat sich verändert. Gitarrist und Produzent Leo Leoni ist der unbestrittene Boss und Antreiber. «Ohne Leo würde die Band nicht funktionieren», sagt Lynn, «aber jeder in der Band ist nach dem Tod von Steve etwas gewachsen». Heute bilden Leoni, Freddy Scherer und Nic Maeder das Songschreiber-Trio. Lynn hat auch bei zwei Songs mitkomponiert, dazu ist er Geschäftsführer und der Aussenminister der Band im deutschen Sprachraum. Maeder soll aber noch stärker in die Rolle des Frontmanns wachsen. Deshalb sollte er seine Deutschkenntnisse verbessern. «Es ist unglaublich, was Nic leistet. Seit er bei uns ist, ist er gefordert. Er gibt Gas, ist voll motiviert und ehrgeizig», sagt Lynn und zweifelt in keinem Moment, dass er auch diesen letzten Schritt schaffen wird: «Wir sind bereit für die nächsten 25 Jahre.»

Gotthard «Silver» (Musikvertrieb).

Erscheint am 13. Januar.

Live 3. 3. Bern Festhalle mit Krokus und Shakra; 4.3. Zürich/Dübendorf Samsung Hall (ausverkauft); 11./12.3. Lausanne Salle Metropole.