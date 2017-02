Vor gut zwei Jahren ist Hubert de Givenchy mit den Erinnerungen an seine Muse Audrey Hepburn an die Öffentlichkeit gegangen. Nun will der französische Modeschöpfer seine Giacometti-Sammlung veräussern. Er wolle Ordnung bringen in sein Leben, sagte der Couturier in einem Interview der französischen Zeitung "Le Figaro".

Weisses, dichtes Haar, schlank und über zwei Meter gross: Sein Alter sieht man ihm nicht an. Doch seit rund drei Jahren trennt er sich von Dingen und Erinnerungen, die ihm in seinem Leben teuer waren. So veröffentlichte er 2014 "To Audrey with Love". In dem Buch sind rund 150 Skizzen von Kleidern vereint, die er für die 1993 gestorbene Schauspielerin Audrey Hepburn entworfen hatte. Das Werk sei eine Hommage und ein Geschenk an eine wunderbare Freundin.