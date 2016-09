Der Streifen war zuvor nicht als einer der Favoriten gehandelt worden. Der Jury, die keine leichte Aufgabe hatte, zwischen den 17 hochrangigen Wettbewerbsfilmen zu entscheiden, stand in diesem Jahr der dänische Erfolgsregisseur Bille August ("Das Geisterhaus") vor.

Beste Hauptdarstellerin wurde ebenfalls für "I am not Madame Bovary" Fan Bingbing, als bester Hauptdarsteller wurde Eduard Fenández für den Politthriller "El hombre de las mil caras" des spanischen Regisseurs Alberto Rodriguez gekürt. Die Silberne Muschel für die beste Regie ging an den Südkoreaner Hong Sang-soo für das teilweise humorvolle Drama "Yourself and Yours".

Bei der neuntätigen 64. Ausgabe des Festivals in der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas hatten sich viele internationale Stars ein Stelldichein gegeben, darunter Sigourney Weaver, Richard Gere, Ethan Hawke und Oliver Stone.

Das am Samstag zu Ende gegangene Festival in der baskischen Metropole zählt - neben Berlin, Venedig und Cannes - zu den grossen Filmfestspielen in Europa.