Die 56-jährige Janney war mit ihrer preisgekrönten Rolle als Pressesprecherin "CJ" in der US-Politserie "West Wing" bekannt geworden. Die siebenfache Emmy-Preisträgerin weihte den 2592. Stern auf dem berühmten Boulevard ein.

Zu Tränen gerührt bedankte sich die Schauspielerin bei Kollegen, Freunden und Verwandten und erinnerte an ihre Anfänge in Hollywood. 1999 sei sie für die Dreharbeiten von "West Wing" nach Los Angeles gezogen und habe gleich um die Ecke vom Hollywood Boulevard gewohnt, wo jetzt ihr Stern eingraviert ist.

Janney spielt derzeit in der Serie "Mom" mit. Auf dem Bildschirm war sie auch in der Dramaserie "Masters of Sex" zu sehen. Zudem tritt sie oft vor die Filmkamera, zuletzt für den Fantasyfilm "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" und den Thriller "Girl on the Train".

Zahlreiche Kollegen, darunter Anna Faris ("Mom") und Joshua Malina ("West Wing"), sowie die Regisseure Tate Taylor ("The Help") und Paul Feig ("Spy - Susan Cooper Undercover") kamen zu der Sternen-Enthüllung.

TV-Produzent Chuck Lorre ("Mom") pries Janney in einer Ansprache als "grossartige Frau", "West Wing"-Kollege Richard Schiff überbrachte Glückwünsche und Lobesworte vom Team der TV-Serie. Zusammen mit Janney gingen Lorre und Schiff am Ende lachend zu Boden. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sich das Trio auf der glänzenden Plakette.