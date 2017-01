Lionsgate Summit Entertainment hat die Rechte für den Film erworben, an dem schon seit sechs Jahren gearbeitet wird. Ein Deutschschweizer Kinostart ist bisher nicht bekannt.

Der Film unter der Regie von Benny Boom zeichnet die Erfolgsgeschichte und das Ende des kultigen 90er-Rappers als Hip-Hop-Musiker, Schauspieler, Dichter und Aktivist nach. Shakur war 25 Jahre alt, als Unbekannte in Las Vegas Schüsse auf den schwarzen Künstler abgaben. Shakur hatte in seinen "Gangsta Rap"-Songs ein Leben als Gangster porträtiert und zum Aufstand gegen Rassismus und Armut in den schwarzen Ghettos aufgerufen.

Seine Alben, darunter "All Eyez on Me" und "Me against the World", wurden über 75 Millionen Mal verkauft. Der Film porträtiert seinen Aufstieg vor dem Hintergrund des Rapperkrieges der 90er Jahre, als sich die Musikszenen der Ost- und der Westküste blutig bekämpften. Neben Shakur wurde damals auch sein Rivale Christopher Wallace, der als Notorious B.I.G. berühmt wurde, erschossen.

Als Tupac ist der Newcomer Demetrius Shipp Jr. zu sehen, daneben standen Danai Gurira, Kat Graham, Dominic Santana oder Jamal Woolard vor der Kamera.