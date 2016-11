Der gebürtige Linzer gehörte dem Ensemble seit 2006 an. Erst in der vergangenen Woche stand er in dem Theater bei der Premiere von "Die Verdammten" als Joachim von Esselbeck auf der Bühne.

Neben seiner umfangreichen Theaterarbeit sorgte Sasse seit 2007 in mehreren Wiener "Tatort"-Folgen mit Harald Krassnitzer als Kommissar Weiler für den legendären "Wiener Schmäh". Im Kino war er unter anderem in dem 2008 gestarteten Film "Falco - Verdammt, wir leben noch!" zu sehen.

Sasse hatte zunächst ein Musikstudium absolviert, ehe er 1968 als Schauspieler am Wiener Volkstheater debütierte und 1969 erstmals in München Regie führte. In Berlin leitete er in den 80-er und 90er-Jahren mehrere Bühnen.

Am Renaissance-Theater war Sasse in Personalunion als Intendant, Regisseur und Schauspieler erfolgreich. Von 1985 bis 1990 war er Generalintendant der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins, von 1995 bis Ende 2001 leitete er das Schlosspark-Theater.