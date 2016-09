Den zweiten Platz belegte Chris Renauds Animationsfilm "The Secret Life Of Pets", den dritten "Now You See Me 2", der Actionfilm mit Daniel Radcliffe, der eine Woche zuvor noch den ersten Platz belegt hatte.

In der Westschweiz hielt "The Secret Life Of Pets" die Spitze, knapp vor dem schwarzhumorigen Film "War Dogs" mit Miles Teller und Jonah Hill. Mit 2400 Eintritten machte im Tessin "Finding Dory" das Rennen.