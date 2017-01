Vinc ist nervös, schwitzt. Der junge Schweizer atmet einmal tief durch, dann verstaut er vorsichtig etwas in seinem Rucksack. Wir sehen Kabel, Klebstreifen und einen Timer: eine selbst gebastelte Bombe. Vinc (gespielt von Roger Bonjour) und seine zwei Kollegen planen einen Anschlag in der Europaallee, mitten im Herz von Zürich. «An alle unfreien Bürger der Schweiz», steht in ihrem Bekennerschreiben, «an das Kapital und alle Bullenschweine: Wir sind die, die Wut mit Feuer stillen. Wir sind die Rächer.»

Die ersten Szenen aus dem Spielfilm «Peripherie», der an den Solothurner Filmtagen aufgeführt wird, haben es in sich. Verantwortet hat sie Luca Ribler, einer der fünf Co-Regisseure des 81-minütigen Episodenfilms, der im Rahmen des Masterstudiengangs Film an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) entstanden ist. «Peripherie» erzählt fünf parallele Schicksalsgeschichten, die sich alle um einen Kampf nach Würde und Anerkennung drehen.

Die episodenhafte Struktur kennen wir natürlich aus erfolgreichen Schweizer Filmen wie «Traumland» (2013), «Heimatland» (2015) oder «Köpek» (2015). Als «Peripherie» Ende September am Zurich Film Festival uraufgeführt wurde, nahm die «NZZ» just diese formale Ähnlichkeit zum Anlass, zu einem Rundumschlag gegen die Ausbildung des Schweizer Filmnachwuchses auszuholen.

Im Artikel kanzelte die «NZZ»-Autorin «Peripherie» als «allzu formelhaft» ab und kritisierte die «auffälligen dramaturgischen Parallelen» in den Filmen der ZHdK-Absolventen. Die Studierenden würden von ihren Dozenten zu einfallslosen «schematischen Gemeinschaftsprojekten» verdonnert, statt ihrer «eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen».

Der Unterricht sei nicht nur auf Episodenfilme ausgerichtet, entgegnet Markus Imboden gegenüber der «Schweiz am Sonntag». Der Regisseur des Erfolgsfilms «Der Verdingbub» ist Leiter des Master-Studiengangs Film an der ZHdK und erklärt, dass seine Studenten während ihrer zweijährigen Ausbildung drei Filme realisieren, die sich stilistisch voneinander unterscheiden.

«Die Möglichkeit, als Übung schon einen Langfilm zu drehen, war extrem hilfreich», sagt Yasmin Joerg, deren «Peripherie»-Episode von einer jungen Ukrainerin (stark: Yelena Tronina) handelt, die mit Träumen in die Schweiz kommt, die jäh zerbersten. Alle fünf Filmemacher hatten vor «Peripherie» erst Kurzfilme realisiert. Den ersten grossen Schritt zum Langfilm nicht allein, sondern als Teil einer Gemeinschaft machen zu können, sei wertvoll gewesen, sind sich alle einig.

«Es braucht Reibungspunkte»

Und der Vorwurf, ein Episodenfilm lasse keine individuelle Kreativität zu? Yasmin Joerg erzählt, dass man vor Drehbeginn gemeinsam ein visuelles Konzept definierte, damit der Film wie aus einem Guss wirke. Die Vermutung liegt also nahe, dass den Studenten nur wenig Platz blieb, eine eigene Handschrift zu entwickeln. «Eine Handschrift entwickelt man durchs Machen», findet Markus Imboden. «Nach der Ausbildung gehen alle ihren eigenen Weg. Es ist gut, dass sie jetzt etwas zusammen machen. So haben sie untereinander Gesprächspartner – und Reibungspunkte. Die braucht es.»

Und die gab es. «Ich habe mich gegen unser Bildkonzept gewehrt und alles andersrum gemacht, statt nur mit Handkameras auch mit einem Stativ gedreht», erzählt Luca Ribler. Co-Regisseurin Wendy Pillonel, die in ihrer Episode von einem verschuldeten Jäger (Jaap Achterberg) erzählt, war zunächst gar nicht einverstanden: «Wieso sollte er das jetzt machen dürfen?» Das Ergebnis finde sie nun aber toll, «weil es zum Inhalt seiner Episode passt».

Die Zusammenarbeit an einem Episodenfilm habe einen weiteren entscheidenden Vorteil, erklärt Ribler: «Du wirst damit konfrontiert, was und wie die anderen arbeiten.» Dieser Kontrast schärfe das eigene Profil. «Ich erkenne meinen eigenen Stil umso besser, wenn ich ihn mit den anderen vergleiche.»

Ein billiger Schuss

Die Kritik der «NZZ» findet Markus Imboden haltlos. Er hätte noch versucht, die Journalistin zu einer Vorstellung bei seinen Studenten einzuladen – ohne Erfolg. Wir äussern ihm gegenüber eine These: Die «NZZ» stand im Erscheinungszeitraum des Artikels wegen ihrer Mehrheitsbeteiligung am Zurich Film Festival in der Kritik. Ein giftiger Artikel gegen den dort anwesenden Filmnachwuchs war die einfachste Art, ihre journalistische Unabhängigkeit zu demonstrieren. Ein billiger Schuss gegen wehrlose Opfer. Kein Kommentar von Imboden.

Den Studenten hinter «Peripherie» kann das egal sein, sie lassen sich ihre Flügel nicht stutzen. Ihr Film fühlt einer urbanen Lebenswirklichkeit den Puls und schafft es, die diffuse Wut einzufangen, die sich im heutigen Alltag spürbar ausbreitet. Dass der Film nicht perfekt ist, dazu stehen sie. «Wir lernen daraus», sagt Wendy Pillonel, deren Abschlussfilm «Les Heures-Encre» ebenfalls an den Filmtagen läuft. Dank «Peripherie» hätten sie alle gelernt, mit wenig Zeit und wenig Geld umzugehen, das sei gutes Training für später.

Aber das Wichtigste, das sie aus ihrer gemeinsamen Arbeit mitnehmen, ist Zuversicht. «Ich habe gemerkt, dass man mit der Zeit genug Abstand gewinnt, um die gelungenen Sachen lieben und die misslungenen hassen zu können – und zwar ohne, dass man sich dabei gleich das Leben nehmen möchte», sagt Luca Ribler, und alle lachen laut.

Peripherie (CH 2016) 81 Minuten. Regie: Lisa Brühlmann, Yasmin Joerg, Jan-Eric Mack, Wendy Pillonel, Luca Ribler.