Mit dem Start der Filmtage heute Abend verwandelt sich Solothurn wieder in das Mekka des Schweizer Films. Acht Tage lang rückt das hiesige Filmschaffen in den Fokus, und einige seiner Exponenten dürften sich dabei zufrieden auf die Schultern klopfen. Denn: Der Schweizer Film reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. Nie zuvor war er so erfolgreich – vor allem, was seine Strahlkraft ins Ausland betrifft.

Da wäre zum Beispiel «Heidi». Die schweizerisch-deutsche Koproduktion des Aargauer Regisseurs Alain Gsponer lief in über 100 Ländern und hat mit 3,5 Millionen Kinotickets weltweit so viele verkauft wie kein anderer Schweizer Film. «Schweizer Familienfilme, die ein breites Publikum ansprechen, haben sich in den letzten Jahren bewährt», erklärt Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer – und nennt auch Titel wie «Schellen-Ursli» und «Mein Name ist Eugen». Und: «Bei ‹Heidi› wurde gut geplant. Von Anfang an wurde abgeklärt, in welche internationalen Kinomärkte sich der Film verkaufen liesse.»

Rohrer ist überzeugt, dass auch der diesjährige Eröffnungsfilm der Solothurner Filmtage, «Die göttliche Ordnung», das Zeug zur internationalen Karriere hat. «Die späte Einführung des Frauenstimmrechts ist zwar ein schweizerisches Thema, doch das Thema Gleichberechtigung ist global, der Film ist zudem sehr unterhaltend.» Die Komödie von Petra Volpe hat mit TrustNordisk ApS sogar einen renommierten Weltvertrieb gefunden, der «Die göttliche Ordnung» in verschiedene Territorien verkaufen wird. Das sei ein «Schlüsselfaktor» für den internationalen Erfolg eines Films, sagt Seraina Rohrer. «Wenn ein Weltvertrieb so schnell zugreift, ist das ein starkes Zeichen.»

Eine weitere Erfolgsgeschichte ist der Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette», der seit seiner Uraufführung in Cannes letzten Mai mit über 600 000 Zuschauern in Frankreich und über 100 000 in der Romandie (Kinostart Deutschschweiz: 16. Februar) zum erfolgreichsten Schweizer Animationsfilm aller Zeiten avanciert ist. Das Stop-Motion-Werk des Wallisers Claude Barras war ausserdem für den Golden Globe nominiert und gewann den Europäischen Filmpreis als bester Animationsfilm des Jahres.

Chancen auf vier Oscars

Und wenn am kommenden Dienstag die Oscarnominierungen verkündet werden, darf sich «Ma vie de Courgette» sogar Hoffnungen auf eine doppelte Berücksichtigung machen, als bester Animationsfilm und als bester nicht-englischsprachiger Film. «Ich traue ihm beide Nominierungen zu», sagt Rohrer zuversichtlich. «Der Film ist unglaublich toll. Und man merkt, dass hinter der Produktion eine Strategie und ein grosses Netzwerk stehen.»

Daneben haben es mit «La femme et le TGV» und «Bon Voyage» auch zwei Schweizer Kurzfilme auf die Oscar-Shortlist geschafft, also unter die letzten neun Kandidaten, aus denen dann fünf nominiert werden. Sprich: Der Schweiz winken dieses Jahr im Idealfall nicht weniger als vier Oscarnominierungen. «Das wäre wunderbar – und einmalig in der Geschichte des Schweizer Films», schwärmt Seraina Rohrer.

An den Filmtagen läuft «Ma vie de Courgette» am Dienstagabend wenige Stunden nach Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen (bereits am Sonntag ist der Film in Solothurn in der deutschen Synchronfassung zu sehen), «La femme et le TGV» und «Bon Voyage» würden im Falle einer Nominierung am Mittwochmittag zusätzliche Aufführungen erhalten, in Anwesenheit der Beteiligten.

Würde keiner der drei Filme für den Oscar nominiert werden, wäre das «natürlich eine kleine Enttäuschung», gibt Seraina Rohrer zu. «Aber nur schon auf der Shortlist zu sein, beweist, dass punkto Promotion viel gute Arbeit geleistet wurde.»

Denn: Für Schweizer Filme sind die Erfolgshürden im Ausland derzeit so hoch wie noch nie. «Die Zeiten sind heute viel härter als früher, weil wir mit Europa weniger vernetzt sind», sagt Rohrer. Der Hintergrund: Die Schweiz wurde 2014 wegen der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative aus dem europäischen Filmförderprogramm Media ausgeschlossen, seither ist die Auswertung in EU-Staaten schwieriger geworden. «Der gegenwärtige Erfolg wurde umso härter erarbeitet», so Rohrer. Bei den Oscars nominiert zu werden, wäre deshalb eine grosse Genugtuung.

Schweizer Kino als Qualitätslabel

Im Erfolgsfall sollte man sich allerdings nicht zurücklehnen, meint die Filmtage-Direktorin, sondern mit Blick nach vorne weiterarbeiten. Nur so könne der Schweizer Film auch längerfristig wieder von internationaler Relevanz sein – wie einst in den 70er-Jahren, als das Schweizer Kino dank Autorenfilmern wie Alain Tanner, Michel Soutter und Claude Goretta zu einem Qualitätslabel wurde. «Selbst an lateinamerikanischen Filmschulen hat man ihre Filme geschaut», schwärmt Rohrer.

Einzelerfolge wie «Heidi» und «Ma vie de Courgette» reichen für den Schweizer Film nicht, findet Seraina Rohrer. Die Filmtage-Direktorin vergleicht das mit dem Sport: «Roger Federer und Nino Schurter mussten nicht nur einmal, sondern oft gewinnen. Erst dann wurde die Schweiz als Tennis- bzw. als Mountainbike-Nation wahrgenommen.»