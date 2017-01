Die junge Maureen (Kristen Stewart) trägt so einiges an Konflikten in sich: Als Amerikanerin in Paris ist ihr Verhältnis zu den Menschen um sie herum nur schon aus kulturellen Gründen eher distanziert. Beruflich ist Maureen ein Schattenwesen: Sie kauft Luxusmode ein für eine Diva, welche die Kleider dann an ihrer Stelle in der Öffentlichkeit tragen wird.

Maureen mag die Welt des Glamours eigentlich nicht, pflegt eine Art Hassliebe gegenüber den sündhaft teuren Artikeln, die sie beschafft und weitergibt. Auch ihr Privatleben ist von einer inneren Leere geprägt: Ihr Zwillingsbruder ist unlängst aus gesundheitlichen Gründen verstorben, und Maureen ist nun alarmiert im Hinblick auf ihre eigene Lebenserwartung.

Aber nicht nur das: Sie fühlt sich ihrem Bruder immer noch sehr nahe – was vielleicht ihr androgynes Auftreten erklärt – und sie ist ausserdem davon überzeugt, dass es Mittel und Wege gibt, mit dem Verstorbenen in Kontakt zu treten.

Sie wählt den Weg der Einsamkeit

Über den Horizont eines «normalen» Geisterfilms hinaus ergeben sich aus dieser Konstellation heraus interessante Themenfelder: In ihrem Beruf bewegt sich Maureen unter Lebenden, die jede Menschlichkeit abgelegt haben (herrlich diabolisch: Nora von Waldstätten und Lars Eidinger), während sie sich die Wiedereroberung der eigenen Menschlichkeit aus dem Reich der Toten erhofft.