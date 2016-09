"Das erinnert uns natürlich an die grossen Momente, als wir mit John (Lennon) und George (Harrison) gespielt haben", sagte McCartney am Donnerstagabend. "Es ist sehr bewegend und besonders, das alles noch einmal zu sehen."

Starr findet es "grossartig", dass ihre Popularität auch ein halbes Jahrhundert nach dem letzten gemeinsamen Konzert der "Fab Four" unvermindert anhalte. Unter den Gästen waren auch die Witwen der verstorbenen Beatles-Mitglieder John Lennon und George Harrison, Yoko Ono und Olivia Harrison. Auch zahlreiche weitere Prominente, darunter Madonna, wollten sich den Film von Regisseur Ron Howard nicht entgehen lassen.

Die Dokumentation "Eight Days A Week: The Touring Years" begleitet die weltberühmte Gruppe während der Jahre 1962 bis 1966 aus Liverpool hinaus auf die grossen Konzertbühnen - mitten hinein in die wachsende "Beatlemania".