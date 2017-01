Gegen Disney schon der Sieger

Ihr im Stop-Motion-Verfahren gedrehter Film handelt von einem blauhaarigen Jungen, der in einem Waisenheim neuen Lebensmut zu fassen lernt. In der Oscar-Nacht wird sich «Ma vie de Courgette» unter anderem mit den beiden Disney-Filmen «Vaiana» und «Zootropolis» messen müssen, die ebenfalls nominiert wurden. «Wir haben nichts zu verlieren», sagt Barras,

«alleine mit der Nominierung hat unser Film bereits den Gipfel erreicht.»

Das zweite Schweizer Glückskind musste etwas länger warten, bis es von seinem Glück erfuhr. Timo von Gunten, der in «La femme et le TGV» eine rührende Liebesgeschichte zwischen einer Hausfrau (Jane Birkin) und einem Lokführer erzählt, sass am Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken gerade im Kino, als die Nominierungen verkündet wurden. Als er nachschauen wollte, habe im Saal die Internetverbindung nicht funktioniert. «Dass wir es geschafft haben, wusste ich erst, alsich zum Kino rauslief», erzählt von Gunten am Telefon und lacht. «Giacun Caduff, mein Produzent, rief es mir zu. Wir haben gejubelt und alle um uns herum umarmt, die wussten gar nicht, was los war.»

Timo von Gunten glaubt, dass ihm die Nominierung einige Türen in der Filmbranche öffnen könnte – er sei aber fest entschlossen, genau so weiterzumachen wie bisher. «Wichtiger, als den Preis zu gewinnen, ist das Networking», sagt er im Hinblick auf seine Reise an die Preisverleihung in Hollywood, wo er sich darauf freut, viele neue Kontakte zu knüpfen.

Aufmunternde Worte

Mit «Bon Voyage» hatte es gar noch ein dritter Schweizer Film auf die Oscar-Shortlist geschafft, der Sprung unter die fünf Nominierten blieb dem Kurzfilm der Zürcher Produktionsfirma Dschoint Ventschr allerdings verwehrt. «Die Enttäuschung ist gross», sagt Produzent Joel Jent. Sein Film erzählt von einer Schweizer Segeljacht,die im Mittelmeer auf ein Flüchtlingsboot trifft. Im Film spielen echte Flüchtlinge aus Syrien mit. «Eine Nominierung hätte ihrem Anliegen mehr Aufmerksamkeit gebracht», sagt Jent.

Seinem früheren Arbeitskollegen Timo von Gunten gönnt er dessen Nominierung aber von Herzen.Von Gunten findet für seinen Kollegen aufmunternde Worte: «Wenn Joel weiter so engagiert Filme produziert, mache ich mir keine Sorgen.» Jent erzählt denn auch, dass er bereits an einem neuen Projekt arbeite. Für die Romanverfilmung «The Saint of the Impossible» habe er die peruanische Starschauspielerin Magaly Solier Romero («The Milk of Sorrow») gewinnen können – ein Coup!

Interessant: Auch das als bester Dokumentarfilm nominierte US-Werk «I Am Not Your Negro» entstand mit Schweizer Unterstützung. Die Genfer Produktionsfirma Close Up Films war minoritär beteiligt. Der Film zähle aber nicht offiziell als Schweizer Produktion, wie die Promotionsagentur SwissFilms auf Anfrage mitteilte.

«La La Land» egalisiert Rekord

Abseits des Schweizer Jubelrauschs zeichnet sich in der kommenden Oscar-Nacht ein Schaulaufen von «La La Land» ab. Das US-Musical egalisierte mit insgesamt 14 Nominierungen den Rekord von «Titanic» (1998) und «All About Eve» (1951). Seine beiden Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling sind ebenso nominiert wie der 32-jährige Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle, der in Hollywood als Wunderkind gefeiert wird.

Ein Comeback feiert derweil Mel Gibson, dessen Kriegsfilm «Hacksaw Ridge» sechsmal nominiert wurde. Gibson galt in Hollywood wegen antisemitischer Äusserungen vor mehr als einem Jahrzehnt lange als persona non grata, darf nun aber auf den Regie-Oscar hoffen. Grössen wie Martin Scorsese («Silence»), Clint Eastwood («Sully») oder Oliver Stone («Snowden») dagegen schafften es nicht unter die Nominierten.

Die Darstellerkategorien schliesslich zeichnen ein versöhnliches Bild – das #OscarsSoWhite-Debakel ist endlich Geschichte. Nachdem die vergangenen zwei Verleihungen wegen ihrer ausschliesslich weissen Nominierten kritisiert wurden, sind dieses Jahr unter den zwanzig Kandidaten sieben mit andersrassigen Wurzeln, darunter Superstar Denzel Washington. Und mit «Moonlight», «Hidden Figures» und «Fences» mischen gleich drei Filme von afroamerikanischen Filmern in der Königskategorie mit.

Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 26. Februar, im Kodak Theatre in

Los Angeles statt.