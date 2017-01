Larraín führte Regie bei "Jackie" zum Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy, in dem Portman die First Lady und spätere Witwe Jacqueline Kennedy spielt. Der Film startet am 26. Januar in der Deutschschweiz.

"Er öffnet die Tür für sehr viel Kreativität. Er hat sehr genaue Vorstellungen, ist aber auch sicher genug, um Ideen anzunehmen und Dinge auszuprobieren", sagte Portman.

"Bei Innenaufnahmen beleuchtete er den kompletten Raum. Die Kamera war in der Regel auf der Schulter des Kameramanns, so dass wir improvisieren konnten. Man konnte herumgehen und sagen, was man wollte. Das gab uns das Gefühl, als ob wir wirklich in diesen Räumen lebten."