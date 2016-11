"Meryls packendes Werk in den unterschiedlichsten Genres hat sie über 40 Jahre hinweg zum Vorbild gemacht, und sie wird dies für die nächsten Generationen weiter sein, begründete Lorenzo Soria, Präsident des Verbands der Auslandspresse, am Donnerstag in Los Angeles die Preisvergabe.

Die 67-jährige Streep ist dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin. Mit insgesamt 19 Oscar-Nominierungen und 29 Globe-Gewinnchancen hält sie den Rekord als meistnominierte Schauspielerin aller Zeiten.

Im vergangenen Januar war Denzel Washington mit dem Cecil B. DeMille Award ausgezeichnet worden. Unter den früheren Preisträgern sind Jodie Foster, George Clooney, Woody Allen, Morgan Freeman und Robert De Niro.

Die Golden Globe Awards sind die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. Die Nominierungen für die Globes werden am 12. Dezember verkündet, die Preisverleihung geht am 8. Januar zum 74. Mal über die Bühne.