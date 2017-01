Auch bei einem Fashion-Designer soll die First Daughter geschnuppert haben, berichtet die "New York Post". Nach einem Zwischenjahr wird sie in Harvard studieren, wie sie vor einer Weile übers Weisse Haus verlauten liess.

Der Filmproduzent Harvey Weinstein ist ein glühender Anhänger der Demokraten und hat schon öfter Spendengalas für die Partei organisiert. Auf einem dieser Anlässe nannte er 2012 Barack Obama den "Paul Newman unter den amerikanischen Präsidenten".