«Wenn es Schleckereien wie Jelly Beans gab, kam mir Indien in den Sinn: Jelly Beans gab es auf dem Strassenmarkt, aber wir konnten sie uns nicht leisten. Es gab auch andere Auslöser: musikalische und visuelle, und wenn ich eine Familie sah, die Spass hatte zusammen, kam mir in den Sinn, wie ich mit meiner Schwester herumtollte.»

Als Student macht sich Saroo schliesslich auf die Suche nach seinem Ursprung – als Hinweise stehen ihm nur solche vagen Erinnerungsfetzen und Google Earth zur Verfügung. Er berechnet den Such-Radius von Kalkutta aus mithilfe von Durchschnittsgeschwindigkeiten der Züge in den Achtziger jahren.

Via Google Earth sucht er in diesem Radius vertraute Gegenden. Die Suche dauert mehrere Jahre. 2011 findet er seinen Ursprungsbahnhof, schliesslich sein Dorf und seine biologische Mutter. Sie hat ebenfalls lange nach ihm gesucht. Eine langsame Annäherung beginnt.

«Sie will nur wissen, dass ich am Leben bin und sie mindestens einmal im Monat anrufe, um die 25 verpassten Jahre aufzuarbeiten», so der verlorene Sohn. Er kaufte ihr das Haus, in dem sie lebt. Sie wollte kein anderes in einer besseren Gegend, fern von ihren Freunden, ihrem Zuhause.

Das emotionale Wiedersehen nach 25 Jahren macht Schlagzeilen in Indien und Australien. Google bekommt Wind von der Geschichte, eine TV-Reportage wird produziert, Saroo Brierley schreibt ein Buch über die Suche nach seiner Identität («A Long Way Home»), die Weinstein Company sichert sich die Filmrechte.

Der resultierende Film «Lion» mit dem sensationellen Sunny Pawar als jungem Saroo, Dev Patel als erwachsenem Saroo und Nicole Kidman als seiner Adoptivmutter ist für sechs Oscars nominiert. «So was habe ich natürlich nie erwartet, was für eine Ehre!» freut sich Saroo Brierley über die positiven Reaktionen weltweit.

Als er «Lion» zum ersten Mal sah, war er selber auch aufgewühlt: «Meinen Eltern ging es gleich, obwohl sie meine Geschichte gehört hatten, war es etwas anderes, das in Bildern zu sehen. An manchen Stellen im Film sammelte sich Salzwasser in ihren Augen an.»

«Meine Identität gefunden»

Hat er in Indien eigentlich gefunden, wonach er gesucht hat? Wie man im Film erfährt, wurden nicht alle seine Hoffnungen erfüllt. «Aber ich habe meine Identität gefunden und das ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe», so das Fazit seiner Odyssee.

Inzwischen weiss er: «Ich bin Australier, das ist meine Kultur, meine Sprache, mein Land und meine Leute.» Woher er kommt, wird er dennoch nie vergessen: Er spendet IT-Geräte, Geschirr und Besteck an das Kinderheim, das ihn aufnahm, und in seinem Dorf unterstützt er die Suppenküche, wo es Gratis-Essen für die Ärmsten gibt, die er früher mit seiner Familie selber hin und wieder aufsuchte.

«Lion» ist letztlich auch ein Plädoyer für Durchhaltewillen, Hoffnung und Zielstrebigkeit – und wenn es nach Saroo Brierley geht, auch eine Inspiration: «Vielleicht können Leute in einer ähnlichen Situation etwas aus ‹Lion› lernen – zum Beispiel, dass man Google Earth nicht nur dazu verwenden kann, auf Dächer zu gaffen. Und hoffentlich fühlen sie sich ermächtigt, sich selber auf die Suche nach ihrer Familie zu machen.»