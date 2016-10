Bereits weit abgeschlagen landeten "Bad Moms" auf dem dritten und "War dogs" auf dem vierten Rang. "Snowden" auf Platz 5 der Top 10 wollten nur gerade noch 8200 Kinofans sehen.

In der Westschweiz waren "Bridget Jones's Baby" und "Miss Peregrine's Home For Peculiar" am beliebtesten, während im Tessin "The Secret Life Of Pets (3D)" den Deutschschweizer Spitzenreiter "Inferno" auf den zweiten Platz verwies.