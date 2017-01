Laut "Blick" hat der gebürtige Wiener schon 2015 in einem Interview gesagt, dass er seine Partnerin, wenn er einmal sterbe "nicht einfach so zurücklassen" wolle. Und wie "krone.at" aktuell berichtet, soll von Vöhren in seinem Testament die Begünstigte sein.

Klaus Wildbolz, der für seine Rollen in "Schlosshotel Orth" oder "Der Bergdoktor" bekannt wurde, starb Anfang Januar im Alter von 79 Jahren an Krebs. Er hatte keine Kinder und seine dritte Ehefrau Barbara ist 2008 nach 22 Ehejahren ebenfalls an Krebs gestorben. Nadine von Vöhren hatte ihm nach diesem Verlust und einer tiefen Depression einen zweiten Frühling beschert. Zu einer Heirat ist es jedoch nicht mehr gekommen.