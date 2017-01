"Engstirnige Individuen nutzen das Einflössen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen", schrieb Farhadi in einer Erklärung, die die "New York Times" am Sonntagabend veröffentlichte.

Farhadi hatte 2012 einen Oscar in der Sparte bester ausländischer Film für sein Gesellschaftsdrama "Nader und Simin - Eine Trennung" gewonnen. Sein Film "The Salesman" ist dieses Jahr in der gleichen Kategorie für den Oscar nominiert.

Die Oscar-Akademie hatte sich am Samstag "extrem besorgt" über Trumps Dekret gezeigt. Es sei besorgniserregend, dass Farhadi und sein Team "wegen ihrer Religion oder ihres Herkunftslandes" an der Einreise gehindert werden könnten, hiess es in einer Mitteilung. Die Akademie werde Filmemacher und Menschenrechte in aller Welt unterstützen.